Gral. Laura Richardson: El crimen organizado toma ventaja de las debilidades fronterizas

–Se han cumplido dos años del hito histórico en el que una mujer asumiera por primera la titularidad del Comando Sur. ¿Cuáles han sido los principales desafíos profesionales que encaró en este tiempo?

–El principal reto ha sido recorrer Latinoamérica en un corto tiempo; llegar a 31 países y 11 dependencias para reunirme con los líderes. Saber escuchar cuáles son sus retos y necesidades ha sido desafiante. Trabajo para el secretario de Defensa (Lloyd Austin, el primer afroamericano en ocupar el cargo) y para el presidente (Joe) Biden. Colaboro estrechamente con el Congreso de EE.UU. y con el Pentágono. (Así que) ser capaz de educar e informar sobre lo importante que es Latinoamérica y ser capaz de describir con precisión los retos de seguridad y cómo, en mi mejor evaluación, nosotros como EE.UU. podemos ayudar a 28 democracias afines es retador.

–Hablando del Congreso de su país, a principios de este año mencionó ante un comité parlamentario que el vecindario compartido entre los EE.UU. y nuestra región atraviesa por una serie de desafíos transfronterizos ¿Esos desafíos tienen que ver con las amenazas a la seguridad?

–Las organizaciones delictivas transnacionales están afectando a Latinoamérica. No hay un solo país que se salve de los problemas de seguridad que plantean las organizaciones delictivas transnacionales. Estas se han hecho más poderosas y han diversificado su cartera. Ya no solo trafican con drogas; trafican con seres humanos, realizan deforestación ilegal, falsificación de productos, tráfico de armas... Es un todo y tenemos que trabajar juntos para contrarrestar estas actividades malignas, a estos delincuentes que causan inseguridad e inestabilidad.

Ganancias ilícitas de más de 300.000 millones de dólares

La Gral. Laura Richardson estima que las actividades del crimen organizado generan a los criminales unas ganancias ilícitas anuales de más de 300.000 millones de dólares. “Esa una cantidad muy grande de dinero”, refiere y reflexiona: “¿Cómo se sigue el dinero? ¿Cómo se persigue y contrarresta el lavado de dinero? (esa es la parte difícil) porque el dinero se lava y se pone en circulación (en el mercado legal). Rastrear quién está haciendo el lavado es difícil de determinar”.

–Insistiendo en la cuestión transfronteriza, las investigaciones nos muestran el avance de grupos criminales. ¿Existe una estrategia específica para el combate a estos flagelos?

–Lo que hacemos es trabajar con los jefes de defensa de todos los ejércitos; realizamos ejercicios y conferencias cada año… nos reunimos y hablamos de los retos de seguridad. Cada país internamente tiene que lidiar con esto, pero estas organizaciones criminales están interconectadas.

Los puntos ciegos de las fronteras

En otro momento la Gral. Laura Richardson señala que “el actual ministro de Defensa paraguayo (Óscar González) trabajará con sus pares en estos temas”. La misma hizo hincapié en el tema fronterizo y las implicancias diplomáticas de la defensa. Establecer bases muy cercanas a las líneas divisorias podría interpretarse erróneamente como una invasión.

“Así que tendemos a dejar un poco de espacio para que no haya errores de interpretación. (Porque) es ahí cuando las organizaciones criminales transnacionales aprovechan para operar y fortalecerse”, subraya Richardson. Como respuesta al problema de los puntos ciegos de la frontera, la general plantea un trabajo conjunto “creando esa confianza mutua entre países”.

–Generalmente se relacionan los temas de defensa con las cuestiones armadas exclusivamente; pero existen otros campos de batalla con elementos “más blandos” como la desinformación o la “ayuda” en infraestructura. Parte de la penetración geopolítica de Rusia y China se lleva a cabo en esos ámbitos ¿Qué estrategias existen para contrarrestar esto?

–La desinformación está muy extendida en América Latina, y eso es muy lamentable. Creo que Russia Today en español, Sputnik Mundo, y a veces Telesur, no practican el periodismo de verificación. Eso debilita a las democracias… nuestros adversarios hacen horas extras para socavar el Estado de derecho, fomentar la inseguridad y la inestabilidad… Rusia con la desinformación y luego China con iniciativas de infraestructura aparentando que llegan y salvan el día con proyectos que luego no se realizan y carecen de transparencia. A veces causan más daño, con violaciones al medioambiente, a la infraestructura del país, préstamos trampa y cosas por el estilo.

–Las mujeres han ido ganando terreno en diversas áreas, la castrense no es la excepción. Pero aún enfrentan desafíos en países machistas que las relegan a áreas administrativas. Con base en su experiencia ¿cómo se pueden superar esas barreras sin sobrepasar la autoridad en una estructura verticalista?

–Creo que el poder del ejemplo dice mucho. Cuando yo subí, no había otras mujeres sirviendo conmigo, pero tenía hombres muy buenos y justos que eran mis jefes, que me orientaban, me entrenaban y no me trataban de manera diferente. Creo que por eso hoy soy general de cuatro estrellas, porque me trataron con justicia y no me facilitaron las cosas ni me las hicieron más difíciles... A veces, tal vez un poco.

–¿Cómo fue su experiencia en Afganistán?

-Serví en Irak y Afganistán. Vuelvo a lo que dije al principio: Intenté escuchar para entender cuáles eran los retos. Cuando trabajé con nuestro equipo tuve que hacer un montón de formación, asesoramiento y asistencia. En Afganistán estaba a cargo de las comunicaciones estratégicas.

Laura Richardson más personal

La Gral. Laura Richardson (59) es general de cuatro estrellas y está casada con el general de tres estrellas Jim Richardson, quien pasó a retiro el año pasado. La pareja tiene una hija y una nieta de seis años.

En el campo profesional, Richardson se formó como piloto de helicóptero volando un Sikorsky UH-60 Black Hawk. Participó en dos misiones de combate, en Irak y en Afganistán, además de servir como asesora militar del expresidente Al Gore (1993-2001) y transportar el maletín nuclear. También es estratega en comunicaciones.