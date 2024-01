MEC no sabe qué pasó con tarjetas de pasaje electrónico para estudiantes

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó la “controversia” que existe en torno a las tarjetas de billetaje electrónico para estudiantes, que deberían permitir que estos paguen solo medio pasaje, pero cuya provisión se ha visto obstaculizada por distintos problemas.

El jueves, el ministro Ramírez dijo que en las últimas semanas el Gobierno subsidió unas 6.000 tarjetas para estudiantes y que la empresa encargada de la provisión “dice que ya entregó las tarjetas”, pero actualmente se desconoce quién las recibió o dónde están.

“Solo se sabe que las tarjetas no han sido utilizadas”, agregó.

Ante esa situación, el Ministerio de Educación acordó con la empresa entregar otras nuevas “conforme a demanda, con un sistema de entrega adecuado”.

“En la entrega anterior se entregó no de manera directa, a los directores o a no sé quién. Tardaba para llegar a los estudiantes”, dijo. “Por lo visto no se fue muy eficaz en el control y la entrega”, agregó.

Acuerdo previsto en subsidio a transportistas

El ministro explicó que, dentro del subsidio general que hace el Estado a las empresas privadas que se encargan del transporte público, existe un acuerdo entre esas empresas de transporte y las dos que manejan el billetaje electrónico para entregar por única vez en forma gratuita las tarjetas a los estudiantes.

Al haberse realizado esa entrega, técnicamente las empresas ya cumplieron con lo que establece la ley “pero se entregó de manera desprolija”, dijo, agregando que “las empresas y los jóvenes tienen razón” en sus reclamos.

Más allá del acuerdo para volver a proveer las tarjetas extraviadas, el ministro reiteró que el Gobierno está analizando “otras salidas” como, por ejemplo, una aplicación para teléfonos que permita a los estudiantes acceder al medio pasaje sin la necesidad de proveerles de tarjetas, cuyo costo unitario es de alrededor de 2,5 dólares.

“Estimo que vamos a llegar a buen puerto (en las negociaciones con las empresas de transporte y los estudiantes) para el inicio de las clases”, dijo.

Mejorar licitaciones de infraestructura

El ministro Ramírez habló también de planes para mejorar el proceso de licitaciones para reparaciones en escuelas, delineando al mismo tiempo los problemas del sistema actual.

Según dijo, lo que ocurre actualmente y desde hace años es que se licita, por ejemplo, la reparación de un techo de una escuela, pero al comenzar las obras se descubre que el problema es debido a una falla estructural como podredumbre en el maderamen, lo que eleva el costo de la licitación y normalmente resulta en litigios de años de duración entre el Estado y la empresa ganadora de la licitación.

“Pasan los periodos y no se puede construir nada, todo está a medio hacer”, explicó.

El nuevo sistema busca solucionar “de fondo” el problema por medio de estudios rigurosos de la urgencia de infraestructura a resolver, lo que permitiría al Estado “licitar correctamente las intervenciones”.