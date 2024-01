Boleto estudiantil: ¿Gobierno cedió a Cetrapam y subsidió tarjetas del billetaje?

El ministro de Educación, Luis Ramírez, informó que entregó “subsidiariamente 6.000 (tarjetas del billetaje) en los últimos 30, 40 días” para que alumnos puedan pagar medio pasaje. Sin embargo, después su equipo alegó que la institución no pagó por los plásticos. La normativa estipula que las operadoras deben asumir ese costo, lo cual ya no quieren hacer, según denunciaron los alumnos. Finalmente, ¿el estado cedió o no a la presión de Cetrapam?