Inicio de clases: MEC verificó caída del techo en un colegio, recién tras publicaciones

Técnicos de la Dirección de Infraestructura del MEC verificaron in situ en la mañana del miércoles el estado del techo del Colegio Nacional Roberto Schaerer, que se desplomó durante las vacaciones de verano. “¿Qué pasaba si se caía en horas de clase?”, se preguntaron los docentes. Los educadores agregaron que todavía no tienen una respuesta sobre si pueden o no utilizar el aula, que pertenece al segundo curso de la Educación Media.