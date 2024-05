Juez admite imputación y bloquea bienes del exdirector de Nenecho

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores (33 años), quien entre los años 2018 y 2023 se desempeñó como asesor profesional contratado por la Junta Municipal, director general de Gabinete y director general de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, en la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista).

El magistrado también admitió la imputación presentada por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta Dinamarca, en contra de la esposa de Cáceres, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, y la secretaria de esta, la estudiante de odontología Camila Monserrat Ramírez Gómez, sindicadas por supuesto lavado de activos en calidad de coautoría.

Por otro lado Estigarribia atendió el pedido del Ministerio Público y decretó la prohibición de innovar y de contratar sobre los dos inmuebles donde está asentada la imponente casa del matrimonio ahora procesado.

El juez de Garantías también decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles en relación al exdirector de Nenecho, así como en relación a su esposa Ruth Jazmín Da Silva Almirón y también a Camila Monserrat Ramírez Gómez. Asimismo, se trabó embargo preventivo hasta cubrir la suma de G. 1.500.000.000 cada uno.

Bienes e ingresos de exdirector de Nenecho no se corresponden

La fiscalía resalta en la imputación que Wilfrido Cáceres presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), correspondientes al 22 de marzo de 2019, el 4 de agosto de 2021 y 24 de noviembre de 2021. Con estas, tras un examen de correspondencia, la entidad concluyó que no existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos del matrimonio.

La pareja conformada por Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva se rige por la comunidad de bienes gananciales. En este sentido, la entidad contralora verificó en relación a Da Silva un déficit de G. -235.273.584, en vista de que la misma no disponía de ingresos que le permitieran adquirir los citados terrenos de San Lorenzo.

Así también, la Contraloría verificó que la compradora del inmueble Camila Ramírez, al tiempo de adquirir el inmueble no tendría un ingreso suficiente para adquirir los mencionados inmuebles, pues en ese periodo de tiempo se desempeñaba como asistente de la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva.

Supuestamente la “compra” fue realizada por la joven Camila, entonces con 18 años, el 13 de agosto del 2020 y el 6 del mismo mes y año, el padre de Camila, Justo Pastor Ramírez (+), era entrevistado por el senador Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos) por su trabajo emprendedor de venta de comidas frente a su casa porque fue uno de los miles de compatriotas afectados económicamente por la pandemia del covid-19.

Variación patrimonial no es sustentable, según CGR

De las declaraciones presentadas por Cáceres, la Contraloría también constató que este solo declaró un inmueble por valor de G. 207.808.000, en Ñemby, que fue adquirido en 2018; no así la compraventa de los inmuebles de San Lorenzo. Es así que la Contraloría enuncia como conclusión final que “entre la primera y la segunda declaración existe una variación patrimonial NO sustentable. Por ende no existe correspondencia conforme a todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos por Wilfrido Adrián Cáceres Flores”.

Es ante estos datos expuestos y que fueron resaltados por la Contraloría, que se presume que la operación habría sido una simulación efectuada de común acuerdo entre el matrimonio y la estudiante de odontología, para ocultar a los verdaderos propietarios de la vivienda, y así asegurarles el disfrute del bien.

Actualmente, Cáceres figura como funcionario de la Junta Municipal de Asunción, comisionado a la intendencia, con un salario de poco más de G. 7.177.790, más G. 253.635 de subsidio médico y otros G. 1.608.220 por grado universitario, con lo que totaliza un ingreso mensual de G. 9.040.645.