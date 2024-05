“No me crean a mi”: Erico Galeano asegura que la Fiscalía no tiene nada en su contra

Este viernes vence el plazo de la Fiscalía para presentar acusación en el caso del senador cartista Erico Galeano procesado por supuesta asociación criminal y lavado de dinero, en el caso A Ultranza. Él asegura que no hay nada en su contra.

“No me crean a mí, no tengo absolutamente nada que ver, vayan a ver la carpeta fiscal para que se interioricen en todo lo que se hizo en este un año de investigación para que con conocimiento de causa también puedan opinar”, expresó.

Respecto a su celular dijo que no hace falta que vaya a peritaje, que en todo caso se realice el cruce de llamadas “no hace falta que se perite ningún celular”.

Una vez más negó ser parte del esquema de lavado de dinero por el que es investigado desde hace un año.

Desafuero a Erico Galeano

Los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres argumentaron que existe impedimento legal para proseguir con el proceso penal contra el senador colorado Erico Galeno, debido a que la Cámara de Senadores resolvió derogar la resolución por la cual la Cámara Alta le despojó de sus fueros.

El legislador fue despojado de sus fueros en dos ocasiones, primeramente por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores, de la que actualmente forma parte como parlamentario por Honor Colorado.

La imputación contra el parlamentario colorado Erico Galeano es por su presunta complicidad con el grupo dedicado al tráfico de cocaína que fue desbaratado con el operativo “A Ultranza Py”.

La sospecha sobre Erico Galeano es por la conducta que habría concretado a través de la recepción en efectivo de la suma de US$ 1.000.000 por la compraventa de un inmueble de su propiedad situada en el complejo Aqua Village, el 14 de octubre de 2020, de parte de Hugo Manuel González Ramos, presunto miembro del grupo liderado por el supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.