IPS: asegurados rechazan cambios en admisión y piden bajar salario de consejeros

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), mantienen su postura negativa a los cambios plateados por el Consejo de Administración, que está en busca de “salvavidas” que puedan estabilizar la economía del seguro social. La semana pasada, se trató en sesión la intención de exigir el examen médico admisional y además, plantearon un aporte más elevado de los asegurados con patologías preexistentes.

Lea más: IPS: explican en qué consistiría el examen preadmisional y por qué deben aplicarlo



“Que administren mejor el dinero del IPS. Los consejeros cobran más de G. 30 millones; por qué no se bajan ellos el sueldo, sería un buena solución. Son unos sinvergüenzas”, opinó el señor Reinaldo Mendoza, quien denunció a ABC que está a la espera de varios estudios médicos desde hace dos meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El consejero Aníbal de los Ríos, quien propuso en la última reunión del Consejo los cambios citados, aseguró ayer a ABC que la previsional tiene un desfasaje en los aportes para salud de unos US$ 14 millones. “El IPS, en salud, está en pérdida; recibe US$ 39 millones por mes y gasta más de US$ 53 millones al mes”, afirmó el consejero.

“No hay plata, pero es culpa de ellos, de los que administran el IPS, de los que hace años roban el dinero de los asegurados. Ahora, como solución a la corrupción histórica en el IPS, quieren que el asegurado pague más. Es completamente injusto”, crítico la asegurada Soledad Riveros.

IPS con carencias extremas, dicen asegurados

Desde hace meses, los asegurados del IPS denuncian las carencias y el desabastecimiento en los servicios del seguro social. Según las quejas, los gastos de bolsillo son millonarios en el caso de una cirugía, por ejemplo.

Lea también: IPS: Aníbal de los Ríos defiende cambios en examen médico admisional y dice que “cálculos en salud no están bien”



“No hay ni jeringa, no tienen algodón; hasta bisturí te piden comprar. Muchos tienen para cubrir esos gastos, pero la mayoría de las veces el monto es millonario. Para qué pagamos un seguro social si debemos comprar hasta ibuprofeno porque el IPS no tiene”, lamentó otra asegurada.

Pese a que recientemente, mediante una compra por la vía de la excepción (CVE) el IPS se abasteció de unos 100 ítems que estaban en falta en el vademécum, las quejas por falta de insumos y medicamentos son diarias.

“No existen medicamentos disponibles, no existen insumos para cirugías, como asegurados nos descuentan millonarias sumas de dinero en forma mensual, pero querés retirar el medicamento que necesitas para tu hipertensión, diabetes, para tratar el cáncer, para hacerte tu hemodiálisis, y te dicen que la licitación no se llevó a cabo”, criticó otro asegurado del IPS.