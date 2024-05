IPS: Aníbal de los Ríos defiende cambios en examen médico admisional y dice que “cálculos en salud no están bien”

El consejero Aníbal de los Ríos, representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ante el Instituto de Previsión Social (IPS), defendió hoy la intención de realizar significativos cambios en el seguro social. En la última sesión del Consejo de Administración, donde se trató la exigencia de un examen médico admisional, el médico propuso también, incrementar el aporte de nuevos ingresantes que registren patologías preexistentes.

Lea más: IPS implementaría “examen de admisión” y aumento en aporte de asegurados con enfermedades preexistentes

La medida está siendo tajantemente rechazada por los aportantes del ente, que califican la intención como inconstitucional y discriminatoria. En medio de las críticas, los asegurados del IPS recordaron el historial del consejero, quien había renunciado a su cargo como jefe de traumatología, tras el escándalo que conllevó la amputación errónea de la pierna del señor Ramón Samudio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el IPS no están bien los cálculos. El IPS, en salud, está en pérdida; recibe US$ 39 millones por mes y gasta más de US$ 53 millones al mes. La Carta Orgánica del IPS, todos dicen que no se puede cambiar ni un artículo; pero es de cuando se inauguró el IPS, cuando no habían cirugías, trasplantes, cirugías neuroquirúrgicas, nada de la atención que se da en este momento”, afirmó el médico a ABC.

Al ser consultado sobre los cambios que -según él- requiere la institución, el consejero resaltó que desde el “punto de vista administrativo”, es indudable que se tienen que hacer “varios cambios, muchísimos cambios”.

“Todas las semanas al Consejo de Administración entran, de siete a ocho casos de incrementos salariales en los últimos tres años (antes de la jubilación). El sistema de repartija entra en un desbarajuste total, imposible es”, afirmó.

Lea también: Examen de admisión en IPS está en la Carta Orgánica y es para evitar “seguro de favor”, dice gerente

El representante de Salud Pública mencionó un caso verificado la semana pasada, que de G. 3.300.000 incrementó su salario a G. 22.000.000 en los últimos 36 meses de aporte. “No se pueden aceptar esas cosas. No le conviene al asegurado, a nadie le conviene”, aseveró.

Cambios deben llegar a Contrataciones Públicas, dice consejero

De los Ríos afirmó que las trasformaciones que se deben llevar adelante no se engloban únicamente en la institución. Mencionó que también es necesario realizar cambios en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El consejero resaltó que la urgencia por comprar medicamentos, no es lo mismo que comprar un mueble o una computadora. “Contrataciones Públicas tiene que tener un área exclusiva para salud, que trate solamente temas de salud. Hay demasiados cambios que se deben hacer en este país. Nos critican por todo, pero somos los únicos que nos estamos animando; yo me estoy animando a sugerir cambios y al final soy el bandido y no tengo sentido social”, dijo.

“Me usó el cobarde de Bataglia”

En relación a las críticas que está recibiendo, el consejero del IPS argumentó que pese a que está siendo atacado, es uno de los más férreos defensores de los intereses de los aportantes del seguro social. Recordó, por ejemplo, el caso del señor Ramón Samudio y, afirmó que fue usado por Vicente Bataglia, cuestionado expresidente del IPS.

Lea más: IPS: explican en qué consistiría el examen preadmisional y por qué deben aplicarlo

“No hay otra persona que le defienda más al IPS y, al asegurado del IPS, que yo. Me endilgaron un caso, el caso del señor Samudio, que yo no tenía nada que ver; ni siquiera estaba en mi servicio el paciente y me usaron, porque yo era la figura más representativa en ese momento como médico del IPS. Me usó el cobarde de (Vicente) Bataglia dejándome en esa situación”, sostuvo.

De los Ríos agregó: “Me están atacando, pero soy yo quien está atajando los malos manejos administrativos que hay en el IPS y todos los intentos de robo que hay con la plata del IPS”.

El consejero detalló que fue jefe de servicios durante 12 años y, además gerente de Salud por 4 años. Aseveró que su curriculum es intachable. “No van a encontrar que un centavo robé del IPS. Ni siquiera tengo un familiar en el IPS, no le metí nunca a nadie”, finalizó.