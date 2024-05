Rocío Vallejo se interiorizó sobre quema de documentos y descuentos irregulares en Caja de Jubilaciones

La diputada Rocío Vallejo visitó esta mañana la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal para interiorizarse con los jubilados manifestantes y con el presidente del Consejo sobre qué documentos se quemaron y posibilidades de recuperación. Indicó que el endeudamiento de los municipios es grande y que no solo se perjudica a jubilados que no cobran, sino también a funcionarios que sacan préstamos con descuentos automáticos, pero estos no se pagan e igualmente les generan intereses.