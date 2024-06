Tratado de pandemias: Por qué Paraguay no apoya la iniciativa de la OMS, según la ministra de Salud

María Teresa Barán, titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), habló sobre los motivos por los cuales Paraguay decidió no apoyar el tratado de pandemias impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Falta de transparencia y control

Uno de los principales motivos de la negativa paraguaya es la falta de transparencia en el manejo de los fondos que se destinarían al tratado.

“No había puntos muy claros con respecto a lo que iba a hacer el manejo de este instrumento”, señaló Barán. “Una de las cosas que no fueron claras es el tema del financiamiento, cómo vamos a asumir una responsabilidad, no sabiendo si vamos a tener que aportar dinero, qué cantidad, cómo se va a administrar ese dinero, quién va a administrar ese dinero”, agregó.

Preocupación por la soberanía

La ministra también expresó su preocupación por la posible pérdida de soberanía que podría implicar el tratado. “Se planteaba también crear nuevas estructuras donde no estaba claro las funciones que iban a cumplir todas estas nuevas estructuras”, dijo.

“Por eso decíamos que íbamos a defender la soberanía, que esto es como un instrumento que no debería ser vinculante y que los países no estén obligados con puntos que no son claros”, agregó.

Paraguay no ha estado solo en su oposición al tratado. Barán destacó que el país “fue uno de los países que más peleó a lado de Rusia, de China” para defender sus intereses.