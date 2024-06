Alerta: Dinavisa advierte que productos “milagrosos” pueden ser mortales

Entre ayer y hoy, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió tres alertas por productos que circulan sin registro. El titular, César Cristaldo, señaló que es preocupante la situación y ya emitieron 10 alertas solo en estos primeros seis meses. “Demuestra que hay un circulante importante de productos ilegítimos”, enfatizó.

Destacó que es preocupante la cantidad de gente que cae en las publicidades engañosas de estos productos, pues se prometen efectos hasta milagrosos, como la “cura legítima para la diabetes” o disminución drástica de peso o vitalidad sexual.

Señaló que en el “top tres” de productos que se venden sin registro se encuentran:

Productos estéticos Suplementos dietarios Potenciadores sexuales

“Estos no tienen ningún soporte científico, no tienen ninguna documentación detrás, no son más que una publicidad engañosa en una red social y alguien que está lucrando detrás de ello. Así de peligrosa es esta situación”, enfatizó.

Productos “milagrosos”, riesgos mortales

El director de Dinavisa señaló que se está lucrando con la población que tiene problemas de autoestima principalmente. “Entran por ahí, se disfrazan con una linda publicidad y un modelo que promociona el producto”, señaló.

Sobre los efectos de estos productos, detalló que pueden ser incluso letales, pues generan problemas de salud variados dependiendo de la condición de cada consumidor. Dijo que hay quienes consumen productos “en cantidades ridículas” y “hay gente que murió”.

“No queremos que siga pasando. Penosamente seguiremos encontrando y seguiremos alertando. La gente tiene que pagar con todas las de la ley, estos están jugando a matar”, advirtió.