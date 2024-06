Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de “Nenecho”: “Yo mismo creo en mi inocencia”

Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, procesado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero durante su paso por la administración municipal -en plena pandemia-, dijo que confía en su propia inocencia.

“Yo confío en la presunción de inocencia y yo mismo creo en mi inocencia, o si no, no sé que estaríamos haciendo acá. Hubiésemos puesto mi cabeza en ‘pica pública’(sic) en la plaza y me ejecutaban”, señaló.

El exfuncionario está vinculado a una lujosa mansión que adquirió durante la pandemia, ubicada en San Lorenzo.

Su esposa, Ruth Da Silva, y su secretaria Camila Ramírez, quien es apuntada como testaferro de la pareja, también se presentaron esta mañana para sus respectivas audiencias. Ambas están imputadas por lavado de dinero.

Calificó de subjetiva la categorización de “lujosa” que se hace a su casa

El exfuncionario señaló que calificar de “lujosa” a su vivienda es algo “subjetivo”. “Hay unas cuestiones subjetivas que van más allá de las cuestiones propiamente objetivas que hacen a un proceso penal, que por supuesto se van a ir dando en el contexto de las pruebas de cargo y de descargo, tanto de la Fiscalía como de la defensa”, agregó.

Señaló además que confía en el trabajo del fiscal Silvio Corbeta para “buscar la verdad material antes que la verdad formal”. Consultado sobre su salario entonces, confirmó que estaba en torno a los G. 23 millones.

Negó categóricamente que la Fiscalía sostenga que él se enriqueció con dinero de la pandemia. “El enriquecimiento ilícito es un tipo penal en el que se hace una presunción en la cual ni siquiera es necesario demostrar de dónde provienen los fondos”, agregó.

Con respecto a la vinculación con la secretaria de su esposa, sospechosa como prestanombre de la pareja, dijo que hablará de ello en otra etapa del proceso.

