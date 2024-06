Paro de buses: Viceministerio de Transporte controlará cantidad de unidades y anuncia sanciones

A las 17:30 se reúnen autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) con representantes del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) en búsqueda de desactivar el paro del grupo empresarial fijado para el 11 de junio.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, mencionó que el VMT está trabajando en una norma sobre la esencialidad del servicio. También comentó que está en proceso de diseño un sistema de control a través de la tecnología sobre la cantidad de buses disponibles en el día del eventual paro.

“Esto no es negocio privado, es un servicio público esencial para la ciudadanía. Ese servicio no puede ser cortado de la noche a la mañana, no puede pasar. El VMT tiene que determinar el valor de la esencialidad. Si van al paro, no pueden sacar menos del 40 o 50% de los vehículos porque es esencial”, resaltó.

Paro de buses: advirtió con aplicación de sanciones

Advirtió que “hay sanciones establecidas en las normas que vamos a hacer cumplir”, en caso de que los empresarios transgredan lo establecido por el VMT.

“Todavía hay un tiempo para que Cetrapam diga no al paro, continuando las mesas de negociaciones y ahí buscar la solución de las diferencias. Ojalá que el gremio tome la decisión de levantar el paro. La ciudadanía no se merece. No van a ganar a nada y lo único que van a hacer es perjudicar a la ciudadanía”, expresó.

Fernández también anunció que el Gobierno brindará alternativas para garantizar a la ciudadanía el traslado ante un eventual paro.

Cetrapam pretende que el Estado renueve los permisos vencidos a las empresas del grupo por siete años más, sin licitación, como se viene haciendo desde hace décadas. También que se aumente el margen de ganancia asegurada que tienen los transportistas, que actualmente es del 8%.