Banda de Músicos de la Policía Nacional regaló una vibrante velada

Los maestros Bob Herman, quien es oboísta, cornista inglés y director de orquesta; Gene Rauscher, quien es percusionista y director de Orquesta, junto al solista invitado Adam Shapiro, quien es intérprete experimentado de oboe moderno y barroco, dieron vida a más de diez piezas que fueron interpretados por la Banda de Músicos de la Policía Nacional.

Los músicos de la Banda de la Policía Nacional junto a sus instrumentos de viento y percusión guiados por los maestros, dieron vida a las diferentes obras musicales que el público contempló. Entre las obras escuchadas fueron “Russian Sailor´s Dance”; “Prelude”; “Rimsky-Korsakoff Oboe Variations”.

Continuaron con “Donde Nacen Todos los Arcoris”. En un acto seguido continuaron la obra de Herminio Giménez, “Che Trompo Arasa”, y de dos obras de José Asunción Flores, “India”, y “Musiqueada che ámape”. Además de otras obras musicales como “Mars”; “Jupiter”, “Clarinet Candy”, “Whistler and His Dog”, “Finlandia”, “Samson and Delilah”, y por último “Stars and Stripes Forever”.

El director de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo, Virgilio Silvero, agradeció la amplia participación de todas las personas y calificó como exitosa la ponencia de los músicos y maestros.

Al término del concierto de extensión cultural como agradecimiento tanto las autoridades de la Policía Nacional como de la Municipalidad de San Lorenzo entregaron reconocimiento de gratitud y agradecimiento a los maestros invitados.

El público encantado por las interpretaciones despidieron a los artistas de pie, con aplausos y vitoreando un próximo encuentro.