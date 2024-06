Escultor de Juan de Mena se destaca con sus obras de hierro y pide que el Gobierno apoye a los artistas

Escobar es uno de los escultores más admirados del departamento de Cordillera, oriundo del barrio la Unión de Juan de Mena, pero hoy en día reside en Mariano Roque Alonso donde realiza sus trabajos.

El artesano indicó que desde muy pequeño tuvo ese interés hacia los artístico y con el afán de buscar nuevos horizontes, a los 16 años, tuvo que salir de su casa para trabajar.

Manifestó que de a poco fue experimentando el oficio de crear esculturas del hierro y así encontró su profesión que hoy día incluso lo ha llevado a hacerse conocer en diferentes ciudades y países.

Señaló que se siente muy contento porque hace poco hizo una réplica de la imagen de San Rafael Arcángel que fue colocada en la plaza de su localidad natal, Juan de Mena.

Asimismo, Escobar cuenta que hoy con 54 años puede decir que cada esfuerzo valió la pena ya que se dedica a lo que le gusta y además representa con orgullo a su ciudad.

Detalló que su especialidad en la elaboración de sus obras son las esculturas de hierro y su técnica es de modelado y forjado a frío. “Eso quiere decir que se hacen las esculturas a mano, golpeando el material hasta que la chapa tenga el efecto deseado. Todas mis figuras son hechas a mano”, explicó.

Las esculturas de hierro se pueden adquirir desde G.450.000 las pequeñas, las medianas entre 9 millones a G.12 millones. Y las de tamaño grande G. 20 a 25millones.

El artista resaltó que en el interior del país hay una gran cantidad de artesanos que quizás por la falta de recursos económicos no logran salir del anonimato y por eso es que muchos no pueden ni comercializar sus obras porque no los conocen.

Mencionó que sería muy importante que el Gobierno destaque a los numerosos artesanos que se encuentran a la espera de una oportunidad para salir adelante y pidió más apoyo para la gente del interior.

“Valoremos lo que tenemos y apoyemos a nuestros artistas”, dijo Escobar.

Motivación

Hugo Escobar añadió que el arte lo ayudó a salir adelante ante las adversidades de la vida, impulsarse como artista a fortalecer sus conocimientos y a seguir estudiando.

“Cursé la carrera de Administración de Empresas, también soy Mecánico Dental, y entre la lucha social, me dedico a ayudar a familias para obtener su casa propia. Gracias a mi trabajo logré capacitarme para ser profesional y también puedo decir que gracias a este rubro mantengo a mi familia”, puntualizó.

