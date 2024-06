IPS sin insumos y medicinas, dilata atención médica, denuncian asegurados

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), que esperan por una cirugía o tratamientos de complejidad, aseguran que el ente está dilatando la asistencia médica para ocultar la falta extrema de insumos y medicamentos. Pacientes que están a la espera de una intervención médica, denunciaron por ejemplo, que la cirugía a la que deben someterse ya fue postergada en más de dos ocasiones.

“Voy por el tercer intento para operarme y me dijeron que debía comprar algunas cosas. Me dieron turno en dos ocasiones, pero antes de la fecha, la operación se posterga. No tienen ni una aguja acá para operar; a todos le hacen lo mismo. No soy la única que está esperando por una cirugía hace meses ya”, denunció a ABC una asegurada, que pidió omitir sus datos por temor a represalias.

“Vengo casi todas las semanas buscando que me operen, pero no consigo. La excusa siempre es que no hay todavía turno disponible y que mi caso no es urgente, pero creo que es porque no tienen nada de insumos. Todo se compra, hasta ajuga e hilo”, reclamó por su parte don Reinoso López, quien espera por una cirugía de rodilla en el Hospital Ingavi.

Pacientes oncológicos no se hacen quimioterapia, por falta de medicamentos

Rigoberto Dunjo también denunció a ABC que fue al Hospital Central del IPS, acompañando a su madre, paciente oncológica con cáncer de colon. La mujer debía realizarse su quimioterapia, pero tras haber esperado a partir de las 04:00 de la madrugada, los médicos información que no disponían de la medicina Irinotecan.

El asegurado debió comprar el fármaco de una farmacia de plaza, pagando por cada ampolla más de G. 1.200.000.

Recientemente, autoridades del IPS afirmaron haber conformado una mesa de trabajo con las asociaciones que representan a los pacientes con cáncer, a fin de impulsar el dialogo y buscar soluciones. No obstante, los pacientes afirman que “todo va de mal a peor”, pues incluso deben comprar jeringas para recibir quimioterapia.

No hay guantes ni jeringas, dice Asociación de Asegurados del IPS

Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, expresó a ABC que la precarización a la salud debe ser solucionada de manera inmediata, principalmente para los sectores más vulnerables, como son los pacientes oncológicos, renales y otras enfermedades catastróficas.

“La falta de medicamentos es el principal problema; hoy el IPS no tiene cuestiones básicas, no hay guantes, no hay jeringas (...) Ellos (recursos humanos del IPS) también se ven afectados e impotentes ante una situación de completo y grave desabastecimiento”, afirmó Aguayo.

El representante de los asegurados indicó que esta situación, está estrechamente ligada con los demás problemas que padece el IPS. “Esta situación de total precarización está relacionada con los hechos de corrupción que hay dentro de la previsional, es imposible desligar una cosa de la otra”, dijo.

Aguayo resaltó, que una de las principales tareas que tiene la administración de Jorge Brítez, es saber qué paso de los más de US$ 250 millones que el IPS contrajo como deuda a la través de la Ley Samaniego.