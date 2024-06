IPS: los pacientes oncológicos no se hacen la quimioterapia porque no hay medicamentos ni insumos

Rigoberto Dunjo lamentó, “ayer estuvimos en IPS Central con mi madre, paciente oncológica por cáncer de colon, llegamos a las 4:00 de la mañana a la cita, ya con su quimio número 21 en más de un año de tratamiento”.

“Tuvimos la desagradable sorpresa de que no había medicamentos ni insumos. En este caso no había una droga, el Irinotecan, para el tratamiento de cáncer; dos ampollas que salen G. 1.100.000. Tampoco había insumos, y ahí comenzó la desesperación para conseguir esa plata”, refirió.

“Como se sabe el paciente oncológico tiene su cita determinada y tiene que hacerse su quimio y dentro de ese proceso nos ayudamos los hermanos y conseguimos esa plata. Mi madre pudo hacerse la quimio que dura de 6 a 8 horas”, explicó.

“Imagínense entrar a las 4:00 de la mañana y salir a las 6:00 de la tarde, es bastante tiempo, un proceso normal de un paciente que hace quimioterapia”, amplió.

Dunjo relató que los médicos les dijeron que no hay insumos ni medicamentos oncológicos. En la factura que expuso se ve que tuvo que adquirir suero, agujas y jeringas, que son los insumos básicos.

“Es una denuncia que vengo a hacer a las autoridades del Instituto de Previsión Social porque no están proveyendo los insumos básicos para pacientes oncológicos. El cáncer no espera, es lamentable la situación que viven muchos pacientes oncológicos, no solamente mi madre”, precisó.

IPS: los pacientes oncológicos tienen que gastar lo que no tienen para realizarse la quimio

Comprar insumos es algo normal, siempre hay que venir con plata en el bolsillo para comprar agujas, jeringas y suero que son básicos, se desahogó.

“Una señora tenía una cita de quimio, pero no contaba con los G. 180.000, y ella venía de Paraguarí, es lamentable. Imagínense no hay insumos desde hace muchísimo tiempo y medicamentos que son de altísimo costo”, declaró.

“Un asegurado de IPS quien ha aportado por años y en una enfermedad catastrófica como el cáncer no puede hacer frente a los gastos. Uno tiene que ver la manera de conseguir los medicamentos a costa del bolsillo de los asegurados otra vez, -medicinas- que debería poner el Instituto de Previsión Social”, arguyó.

El denunciante prosiguió, “en IPS Central vienen pacientes de todo el país, ayer había 300 personas, con turnos agendados, de todo el país, del Chaco, de todas partes”.

Según Dunjo las razones de estos faltantes se deben a que “están en licitación pero no hay nada seguro, porque cada 15 -días- se hace mi madre la quimioterapia y nos van a decir otra vez ese día que faltan medicamentos. Y otra vez hay que ver cómo cubrir los gastos”.

“Quiero rescatar la buena predisposición de los médicos y enfermeros que hacen de todo, son muy buenos profesionales, con buen trato y calidad humana hacia los pacientes oncológicos. Es digno de destacar, hacen lo que pueden con tanta demanda de pacientes oncológicos en el país”, subrayó.