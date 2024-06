Caacupé: alumnos tomaron colegio y exigen destitución de la directora

Unos 1.200 alumnos se encuentran frente al colegio de la Villa Serrana y aseguran que no darán clases hasta que Josefina Guillén renuncie. Los estudiantes a los gritos la escracharon diciéndole “renuncia corrupta”.

Antonio Duarte, presidente del Centro de estudiantes, afirma que ya han soportado demasiadas falencias en las gestiones de la directora de la institución.

Resaltó que una persona que está imputada por falsificación de documentos no puede seguir al frente de la comunidad educativa.

Recordó que el 8 de noviembre del 2023 Guillén había sido imputada por falsificación de documentos para el ingreso de un maestro en la casa de estudios, sin embargo el caso se dilató y la misma continuó en sus funciones como si nada.

Detalló que ese no es el único inconveniente, sino que también tiene quejas de los alumnos y padres de familia por falta de transparencia y mal manejo de los recursos de gratuidad del 2024, falta de mantenimiento anual de la institución, falta de equipo de gestión, no hay información ni diálogo entre los docentes y padres.

Duarte dijo que incluso la directora ya ha amenazado al Centro de Estudiantes diciendo: “Voy a poner en su lugar a ese presidente que anda de metiche”.

“Son muchas las irregularidades y faltas de respeto hacia los alumnos y padres de familia. No podemos seguir así. Exigimos que la directora renuncie”, enfatizó el joven.

Padres de familia cansados

Gloria Benítez, representante de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), indicó que ya están cansados de la mala gestión de Guillén y que la misma no puede estar al frente del colegio porque no es idónea para el cargo.

“Ella no puede sentarse a hablar y explicarnos sobre la rendición de cuentas de la institución. Lo peor de todo es que está imputada por falsificar documentos y gracias a la política es que logró seguir en su puesto”, señaló.

La madre de familia añadió que Guillén ni si quiera les permite tener reuniones ni hacer sugerencias para mejorar el colegio. “Nosotros vamos a seguir acompañando a nuestros hijos. No podemos permitir que esté una persona que no acepta a su mismo plantel de docentes y que no es un ejemplo para los estudiantes”, sentenció.

Por su parte Mirian Bareiro, manifestó que está muy preocupada por lo que están pasando ya que su hija va al colegio, ve lo que ocurre todos los días y no se hace nada al respecto.

Mencionó que la mala experiencia que tuvo con la directora fue que un profesor del colegio había sido desvinculado por acoso a una alumna. Y porque ella como madre se quejó, Guillén la hizo callar.

“Ella no quería desvincular a ese profesor porque era su sobrino, esto es muy grave. Por este tipo de cosas es que consideramos urgente que se aparte del cargo”, puntualizó la madre de familia.

Ante esta situación tratamos de hablar con la directora Josefina Guillén, pero la misma se encerró en su auto para luego salir del colegio sin dar explicaciones.

