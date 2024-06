Día del padre: la evolución de la paternidad en Paraguay

La figura del padre en la sociedad paraguaya en general sigue siendo la del líder y cabeza de hogar, sin embargo, existen diferentes composiciones de familia y en algunas el rol paterno lo cumple el abuelo o incluso la madre o algún tío. Lo cierto es que la evolución de la paternidad se puede ver en hijos que abrazan a sus padres en todo momento, que comparten más que otras generaciones. En esta nota te contamos qué piensan los padres paraguayos y cuáles son los desafíos de esta era.

Segundo Leguizamón es padre de dos hijos y abuelo de dos niñas a las que ayuda a criar: “tengo la experiencia de haber sido criado por un papá con mucho rigor, inculqué a mis hijos educación en la era en la que se les podía corregir con algún chicote, sin llegar al maltrato, pero ahora con las nietas todo tiene que ser a través de psicólogos y otros profesionales, no está bien visto ni siquiera hablarles fuerte”.

Cree en la educación antigua ya que en la actualidad se ve mucho libertinaje, que a su criterio perjudica a los hijos y es por eso que existen muchos jóvenes que no respetan ciertos aspectos.

Para Gregorio Presentado, quien tiene una hija de siete años, el rol del padre no ha cambiado “según mi criterio los padres jóvenes son los que no asumen en su mayoría ese rol”.

Comenta que con el paso del tiempo ve que sí existe una evolución de la paternidad, por ejemplo, en la actualidad ya no pueden imponer su criterio ya que la madre también trabaja y aporta a la casa, “el trabajo es en equipo”.

Walter Díaz es papá de cinco hijos y asegura que el padre de esta era está mucho más comprometido con los hijos, con su educación y por sobre todo en el acompañamiento diario en todos los aspectos, que es compartido con la madre.

Los estereotipo de género en la educación de los hijos

Para Lizandro Maciel, papá (soltero) de una niña, se siguen educando con los mismos estereotipos aunque en menor grado.

“Hay más aceptación en que una niña juegue con autitos y que los niños jueguen a la cocina, por dar algunos ejemplos. A mi hija al principio le gustaba el azul y hasta pedía su fiesta de cumpleaños en ese color. Luego fue cambiando pero por decisión propia”, comenta.

Sin embargo, para Gregorio, este patrón en la forma de educar sigue estando presente. “A nuestra niña le inculcamos que no debe ser tan rígida con la utilización de colores y juegos según el género”, remarca.

Segundo cree que ya no se educa con estereotipos pero indica que él está de acuerdo en un 50 por ciento.

“Me eduqué a la antigua pero a la nueva era me tengo que adecuar porque tengo un hijo, una hija y dos nietas. No debe ser todo tan rígido, se abusa con el tema de la la ideología de género. Respeto todo, no rechazo, pero no quiero ser obligado y tenemos que respetar la forma de educación de cada familia”, analizó.

La relación de los padres con sus padres y con sus hijos

Gregorio, quien comparte la misma profesión con su padre, manifiesta que la relación entre ellos fue siempre muy buena, aunque por el trabajo no compartían tanto tiempo. “La relación con mi niña es excelente y trato de dedicarle el máximo tiempo posible”.

La situación de Walter es diferente, ya que sus padres se separaron cuando él era muy pequeño, eso llevó a un nulo contacto con él, sin embargo, la relación con sus hijos es muy cercana, “sé que voy por buen camino cuando veo la sonrisa de mis hijos y siento sus abrazos al llegar del trabajo, al compartir juntos en la casa, a pesar de no haber tenido una figura paterna que me guíe”.

Segundo rescata de la relación con su padre el respeto que les inculcó hacia la familia, hacia los demás y recuerda que con una sola mirada los hijos sabían lo que él les quería decir “a lo mejor es duro eso, pero a mí me gustó recibir esa educación”.

El desafío de ser padre en la actualidad

Para Lizandro el mayor desafío es es darle todas las herramientas necesarias a su hija en cada etapa para que ella pueda desarrollarse como niña, adolescente, joven y mujer. “Mi mayor satisfacción sería mirarla el día de mañana y ver que todo el esfuerzo valió la pena”.

“El mayor desafío de ser padre es ser papá sin haber tenido una figura paterna”, reflexiona Walter (papá de cinco).

Segundo recuerda que cuando nacieron sus hijos su mayor desafío era que sean buenos ciudadanos, respetuosos, disciplinados “y creo que me salieron bastante bien”.

¿Qué significa ser papá?