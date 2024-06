Día del Padre: buscar siempre el bienestar del hijo

Ser padre conlleva una gran responsabilidad, cuidarlos, enseñarles y darle toda la educación necesaria para que el día de mañana se conviertan en profesionales. “Actualmente, cuando no están en la escuela, me acompañan y pescamos en familia. La pesca es algo que hago desde chico, ahora me acompañan mis hijos, Máximo Alejandro, Aluana y Belén, y mi señora Gabriela Gauto”, manifestó.

Lea más: Pilar: realizan atención medica a niños y adultos mayores/

En otro momento, expresó que su mayor objetivo es darle estudios y de esa manera puedan instruirse para ser profesionales en el área que ellos elijan, creo que eso es algo que todos los padres desean para sus hijos. En los últimos tiempos la actividad pesquera está muy difícil y ya no es una garantía para vivir solamente de la misma.

Finalmente, dijo que el “Día del Padre” pasará junto a su familia, tratará de pescar un dorado para el asado, con este clima y el leve repunte del río Paraná hay posibilidad de poder capturar uno para poner en la parrilla.