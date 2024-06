Denuncian que dejan a cargo de pasantes brasileños la atención en el Hospital Regional de Caacupé

Celia Delgado (45) manifestó que esta mañana acudió junto con su madre al Hospital Regional de Caacupé y pasó un incómodo momento cuando se encontraron con la sorpresa de que la atención estaba a cargo de pacientes brasileños.

“Ellos no entienden el idioma español; no pudimos explicar la situación de mi mamá que necesitaba que la revisarán porque sufre de hipertensión. Además, nosotros hablamos más en guaraní y no pudimos comunicarnos bien con ellos”, lamentó la denunciante.

Añadió que considera totalmente desubicado que pongan a pasantes brasileños a realizar las atenciones médicas en el centro asistencial, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes se expresan mejor en guaraní. Resaltó que presentará su queja formal ante la dirección de la regional por el mal momento que le hicieron pasar a ella y a su madre.

El director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Luis Gómez, explicó que es cierto que hay pasantes de la universidad María Auxiliadora y de la Universidad Central del Paraguay, que son brasileños, pero aseguró que no están atendiendo a la gente.

“Ellos no están en la atención directa de los pacientes, sino solo acompañan a sus médicos instructores”, afirmó.

Agregó que quizás hubo un mal entendido con los pacientes y que está abierto para responder a las dudas o consultas de las personas que llegan a la institución sanitaria.

