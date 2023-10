Hospital Regional de Caacupé implementa servicio de consultorio nocturno

Desde hace unos días el Ministerio de Salud Pública dispuso la habilitación de consultorios nocturnos en hospitales públicos de Asunción, área metropolitana y el interior. El Hospital Regional de Caacupé se suma a la extensión del horario.

El director del Hospital Regional, doctor Luis Gómez, explicó que los nuevos servicios nocturnos consistirán en consultas habilitadas en horario tarde - noche, de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 para la especialidad de clínica médica.

Resaltó que es un logro muy importante para Caacupé y para el departamento de Cordillera, teniendo en cuenta que hay pacientes de los 20 distritos que acuden al centro asistencial.

Señaló que con esto aseguran una mejor atención a los usuarios, atendiendo a que reciben a más de 1.300 pacientes por día y muchas veces algunos ya no logran acceder a la atención. Con este horario nocturno beneficiará a aquellas personas que por motivos laborales u otras actividades no pueden acudir al hospital en el horario normal.

El doctor Gómez resaltó que se encuentra muy esperanzado en la gestión del viceministro de salud Miguel Olmedo, quien justamente es cordillerano y conoce a profundidad cuáles son las necesidades que se tienen en los hospitales del departamento.

Escasez de medicamentos

Con respecto a denuncias de escasez de medicamentos, el doctor Gómez mencionó que comprende la inquietud de la gente cuando no consiguen las medicinas que requieren, pero que muchas veces ante tanta demanda que registran en el hospital ya no abastacen. “Los remedios no nos alcanzan ni un mes”, expresó el galeno.

De igual manera aseguró que aunque exista escasez de medicamentos, tratan de reponer el stock lo más pronto posible.