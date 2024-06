Salud e IPS quieren comprar medicamentos en alto volumen para “mejorar el gasto”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Patricia Luraschi, directora de Gestión de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública, explicó el plan para “unificar” las compras de medicamentos oncológicos entre el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto de Previsión Social (IPS) que fue anunciado ayer, con el objetivo de garantizar el acceso de los pacientes a los fármacos.

El proyecto fue anunciado ayer por autoridades del Ministerio de Salud y del IPS y contempla la compra conjunta de diez medicamentos utilizados en tratamientos contra el cáncer.

La doctora Luraschi explicó que el plan de compras conjuntas de medicamentos oncológicos se basa en otro programa, cuya implementación está más avanzada, para unificación de compras de medicamentos para enfermedades “crónicas” como la hipertensión y la diabetes.

La lógica de esas compras conjuntas, explicó, es apuntar a la “economía de escala”, comprando medicamentos en un mayor volumen por un menor costo unitario.

Compartir “para que al paciente no le falte”

La médica indicó que el objetivo de las autoridades de salud es lograr una “unificación” de las líneas y protocolos de tratamiento en los distintos hospitales y servicios del Ministerio de Salud y el IPS, para permitir una mejor planificación de las compras y que los medicamentos estén disponibles en las dependencias de ambas instituciones.

“Si el proveedor no me entrega a mí, puede estar entregando a IPS y vamos a estar compartiendo para que al paciente no le falte”, ilustró la doctora Luraschi.

La representante del Ministerio de Salud explicó que las compras de medicamentos y su distribución a los distintos centros públicos de salud se planifica en base a declaraciones juradas remitidas por los centros de salud, en las que reportan el uso de sus medicamentos.

“En muchos de los productos solemos tener más déficits que vencidos, pero los vencidos existen”, admitió.