Video: captan migración de cangrejos rojos en la nueva Costanera Sur

Un grupo de cangrejos de color rojo fue visto en la Costanera Sur de Asunción, tratando de llegar al río Paraguay. Muchos quedaron en el intento, pues el paseo central de la nueva avenida impedía que pusieran avanzar.

En un breve recorrido un ciudadano logró captar el movimiento de al menos 30 de estos animales, que salían de una laguna para enfrentar el desafío de cruzar la amplia avenida.

La migración de cangrejos en Asunción

El avistamiento de cangrejos se trata de un comportamiento migratorio que puede deberse a varios factores, como periodo de reproducción, por huida de depredadores o por buscar ambientes más propicios para sobrevivir, explicó la ingeniera forestal Fiorella Ayala del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental DGSA- MOPC.

“La dispersión de los cangrejos puede deberse a la conexión del Río Paraguay con la laguna Yrupe que es el hábitat propicio para esta especie que se alimenta de pequeños invertebrados, algas y restos de vegetales que se encuentran en el agua”, comentó a ABC Color.

Agregó que en épocas de bajante del espejo de agua tanto de la laguna Yrupe como del río, es más usual ver este tipo de migraciones.

En épocas de reproducción buscan lugares más secos donde anidan en pequeñas cuevas en la arena, pero también puede ser que se encuentren en busca de refugio de predadores como aves, peces grandes, anfibios y otros de mayor porte.

“Los cangrejos de río no son peligrosos, por lo que no representa un peligro para la población aledaña y los futuros usuarios de la costanera Sur. De hecho, en caso de que sean encontrados por trabajadores de la obra estos serán reubicados y se solicita a la ciudadanía que en caso de que sean avistados no se les haga daño”, manifestó.

Monitoreo de fauna y flora

El proyecto de la avenida Costanera Sur se encuentra en etapa de finalización y en plena ejecución la implementación de los programas indirectos del proyecto (Plan de Gestión Ambiental de la licencia del proyecto).

Dentro de este marco se encuentra el programa de monitoreo de aves, mamíferos, peces, anfibios y reptiles, explicó.

La implementación se encuentra a cargo de la empresa Project Consulting S.A, cuyos monitoreos irían por dos años más hasta junio del 2026. Posteriormente, se seguiría con los programas de monitoreo de fauna y flora en el área de influencia del bañado Sur, pero a cargo de otros proyectos del MOPC.

Características del cangrejo