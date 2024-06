Ayoreos denuncian “riesgo inminente” de genocidio ante deforestación en Filadelfia

En una medida cautelar urgente, un amparo judicial, insisten comunidades ayoreo del distrito de Filadelfia, Chaco, ante el desmonte causado en la zona de Faro Moro, que aseguran pone en riesgo inminente de genocidio a grupos ayoreo que viven en aislamiento voluntario en este sitio.

El lugar forma parte del territorio tradicional del pueblo ayoreo y es parte del hábitat actual de los grupos ayoreo en aislamiento voluntario, según dijeron, en una visita a ABC, miembros de asociaciones de estas comunidades que habitan en el Chaco.

“Se echa el bosque nativo, mientras los ayoreos que están en aislamiento voluntario se mueven constantemente por su vida. Nosotros ya solicitamos un amparo para parar el desmonte, pero la Justicia no nos hace caso”, explicó Aquino Picanerai, uno de los líderes de las comunidades.

Detallaron que la estancia, de unas 40.000 hectáreas, es propiedad de la empresa británica Faro Moro Limited, tiene a un director de origen danés que, afirman, tampoco responde al grito de auxilio de estas comunidades. El nombre del director es Henrik Buchleitner.

Ayoreos denuncian que Mades e Infona autorizaron deforestación, sin tener en cuenta comunidades indígenas

Un manifiesto de las comunidades indígenas y los ayoreo denuncia que el año pasado, la empresa Hekopora S.A, que arrendó las tierras de Faro Moro, inició actividades de deforestación para explotación agropecuaria, “con aprobación del Instituto Forestal Nacional (INFONA) vía Resolución 428/2023. En ningún momento la resolución toma en cuenta la existencia de grupos indígenas en aislamiento voluntario y que dicho territorio sigue utilizado por los aislados, ya que forma parte históricamente del territorio del grupo ayoreo conocido como Totobiegosode”.

“Tampoco el Mades, al otorgar la licencia ambiental para el inicio de las actividades, ha atendido a esta situación. La Evaluación de Impacto ambiental presentada por la empresa ignora o invisibiliza totalmente la presencia de la gente del monte. Esta documentación nunca estuvo disponible públicamente en la página web del Mades, como impone la normativa”, añade el manifiesto.

“Exigimos al Estado paraguayo detener inmediatamente la deforestación en Faro Moro y garantizar el derecho a la vida de los pueblos indígenas ayoreo”, reclamaron los representantes de los ayoreo en entrevista con ABC. Denunciaron la deforestación ocurre de una manera acelerada en todo ese territorio, afectando a indígenas aislados y a los sedentarizados.

Consultamos sobre la denuncia con la presidenta del Infona, Carolina Goralewski, pero no respondió a nuestras consultas. En el Mades prometieron brindarnos igualmente una respuesta, no obstante, hasta el momento de la publicación no lo hicieron.