Piden reparación de caminos vecinales en distritos de Paraguarí

Pobladores de la compañía Comandante Peralta del distrito de Quiindy se quejan de las malas condiciones del camino que conecta con las compañías Itá Cajón, Simbrón, Potrero y la ruta PY01. Hace años que la maquinaria vial de la Municipalidad no pasa ni siquiera a raspar, dijo el poblador Carlos Franco.

Remitieron varias notas a la intendenta de la localidad, Gloria Caballero (PLRA), y no tuvieron respuesta, indicó. Añadió que no hace falta que la ciudadanía reclame para que se reparen los caminos rurales. La administradora municipal debe recorrer y ver en qué zona urge reparar y no esperan que reclamos de los pobladores de la zona rural, que son los más castigados por la falta de conservación de la red vial, expresó.

Lea más: Impulsan huertas escolares como alternativa sustentable y de aprendizaje en Carapeguá

En Carapeguá, pobladores de compañía Caazapá piden camino de todo tiempo. Ya habían solicitado empedrado de unos dos kilómetros hasta el empalme con el acceso a la compañía Arasaty, pero no tuvieron respuesta, señaló Elena Riveros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que cada vez que llueve nuevamente quedan aislados y que se invierte en vano en raspajes de los caminos terraplenados. Agregó que las autoridades deben analizar alternativas definitivas para los pobladores del sector rural.

Lea más: MOPC licitará recapado de ruta PY1 mientras se aguarda APP según ministra Centurión

Tienen proyectado 30 kilómetros de empedrado

El inspector de la Municipalidad de Carapeguá, Pablo Chamorro, manifestó que en el marco de un plan de mejoramiento caminos el intendente Luciano Cañete (PLRA), en una reunión que mantuvieron el miércoles19 de junio los intendentes del departamento de Paraguarí con el Presidente de la República Santiago Peña presentó la necesidad de empedrar 40 cuadras.

Además, existe un proyecto de empedrado en un sector de la fracción del barrio El Portal, que se concretaría con ayuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). También, con ayuda de la Itaipú Binacional se asfaltaría el camino al legendario Mocito Isla.

Agregó que la semana pasada estuvieron trabajando en la compañía de Caazapá, pero que tras las lluvias del lunes nuevamente quedó destruido el camino. Explicó que hoy el equipo vial trabajó en el barrio El Portal y que las obras se llevan a cabo de acuerdo a las prioridades.

Intentamos también hablar con la intendenta de Quiindy, Gloria Caballero (PLRA), pero no atendió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las quejas de los pobladores de la compañía Comandante Peralta.