José Figueredo: El taekwondista luqueño que busca brillar en el Mundial ATA 2024 y necesita apoyo

El Phoenix Convention Center, en Arizona, Estados Unidos, va a ser el escenario de dos grandes eventos internacionales conocidos como el Tournament of Champions y el Super 20 Tournament, certámenes que reúne a los mejores exponentes del taekwondo ATA de todo el mundo.

José Figueredo quién ha vivido toda su vida en Luque, descubrió su pasión por las artes marciales desde muy temprana edad. “Desde niño, el taekwondo me cautivó. Es más que un deporte para mí; es una forma de vida”, comentó el joven atleta con entusiasmo.

Su dedicación y talento lo han llevado a destacarse en competencias locales y ahora lo impulsan hacia el escenario mundial.

La preparación de José para el Mundial es rigurosa y desafiante. “Entreno entre 2 y 4 horas diarias, principalmente al aire libre”, explicó. “Esto me ayuda a acostumbrarme al calor que encontraré en Arizona. Cada gota de sudor me acerca más a mi sueño”.

Esta disciplina y compromiso son características que han definido su carrera deportiva desde el principio.

Tomas Bernal, uno de sus instructores manifestó su orgullo por su alumno con un gran potencial. El instructor informó que competirá en dos categorías en el Mundial: sparring y combate con armas, lo que demuestra su versatilidad y habilidad en diferentes aspectos del taekwondo.

Joven taekwondista busca auspiciantes

El joven atleta planea viajar solo, asumiendo personalmente los costos de pasaje y viáticos. “He tocado muchas puertas, enviado cartas a varias entidades públicas solicitando apoyo, no solo para mí sino también para que mi instructor pueda acompañarme. Lamentablemente, hasta ahora no he recibido ninguna respuesta positiva”, dijo.

Refirió que muchos deportistas paraguayos buscan competir a nivel internacional. A pesar de su talento y dedicación, la falta de apoyo institucional a menudo se convierte en una barrera significativa para alcanzar sus metas.

No obstante, no pierde la esperanza. “Estoy en búsqueda activa de auspiciantes que puedan ayudarme a hacer realidad este sueño”, comentó.

“Ser luqueño es parte integral de mi identidad. Cuando compito, no solo me represento a mí mismo, sino a mi ciudad, a mi país y a todos los que han creído en mí”, resaltó. Esta conexión con su comunidad y su país es lo que lo impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades.