Aseguran que Indert otorgó tierra titulada a invasores de San Pedro

En el distrito de Lima, en la zona de Yvype, un inmueble de 19 hectáreas, se convierte en problema social y jurídico. Cinco familias ocupantes se respaldan en la adjudicación otorgada por el Indert en el año 2021, pero la defensa del propietario asegura que fue terrible irresponsabilidad de la institución y alega que en el 2008 el inmueble titulado fue adquirido y registrado por su cliente.

El abogado Richi Pavón, representante de Rogelio De Oliveira, repudia el actuar del Indert. Asegura que en el año 2008, su cliente, compró 19 hectáreas en el distrito de Lima, zona de Yvype, y destinó al cultivo agrícola, pero luego el inmueble fue objeto de invasión por parte de campesinos, y pese a existir una denuncia penal, en el año 2021, el Indert adjudicó el inmueble a 5 familias de la zona. “En su momento el Indert nos ignoró, no nos hace caso, pese a la denuncia adjudicaron”, dijo Pavón.

Luego se intentó desalojar a la familia adjudicada, pero se respaldan en el documento oficial del Indert, “hubo informe con grave error por parte del Indert, regional San Pedro, informaron que era otro inmueble y se adjudicó, con ese error, en la declaración ante la fiscalía reconocieron esa tremenda irresponsabilidad”, expresó Pavón.

Los ocupantes se refugian en la adjudicación del Indert, el abogado del denunciante, asegura que tienen todo los documentos y título, en su momento, desde el Indert reconocieron el error, pero no hicieron nada para reparar. “Fue irresponsabilidad de las autoridades de antes, la actual administración debe responder, las instituciones deben funcionar, desde hace años estamos detrás del derecho legítimo, pero no hay respuestas. Estamos cansados y ya hubo mucho perjuicio económico para mi representado, cuando el error es de la institución del Estado. No sabemos qué hacer ni dónde recurrir, ojalá se tome enserio el caso”, expresó.

Antecedentes

El caso denunciado por invasión está caratulado Ministerio Público contra Mario Gavilán y otros, sexta línea Yvype. Rogelio De Oliveira es el denunciante, los ocupantes presentaron la resolución del Indert de la adjudicación.

La resolución del Indert tiene como fundamento el Memorándum N° 559/21 de fecha 13 de octubre del año 2021, emitido por Juan E. Báez Moreno, director nacional del Proyecto 91446 , denominado “Información de base para la Regularización Jurídica de la tierra”, en el que se ha adjudicado lotes a favor de los sujetos de la Reforma Agraria de la Colonia Yvype, distrito de Lima, cuyo antecedente es la Finca N° 274, Padrón N° 413.

Pavón afirma que su cliente es legítimo propietario del inmueble individualizado como Finca N° 2573, Padrón N° 2565, Parcela Rural, ubicado en la Colonia Yvype de la ciudad de Lima, inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos conforme se demuestra con la copia autenticada de la Escritura Pública que acredito en el anexo a este escrito y una copia del Certificado de Condiciones de Dominio expedido por la Dirección del Registro Inmobiliario de la Dirección General de los Registros Públicos, reza parte del escrito de la defensa.

Ante el Ministerio Publico el dueño de la finca deja escrito, “el inmueble lo he adquirido de buena fe atendiendo que poseo todos los documentos para sostener la titularidad del mismo por compra- venta del señor Arsenio López Ríos, quien había sido adjudicado sobre dicho inmueble por el INDERT según Título de Propiedad que adjunto a esta presentación. El señor Arsenio López Ríos ha efectuado el pago íntegro correspondiente a la compra del inmueble y esto es apreciable en el titulo correspondiente con el sello del Departamento Contable”, expresa en su denuncia.

Sin embargo, “por Resolución P N° 3335/2021 POR LA CUAL SE ADJUDICA LOTES, QUINTAS Y AGRÍCOLAS UBICADOS EN LA COLONIA YVYPE, DISTRITO DE LIMA, DEPARTAMENTO, se ha adjudicado la Manzana IX, Lotes 14D y 14C a Noelia Maldonado Ayala y Rubén Duarte Rojas respectivamente, afectando directamente el derecho de rango constitucional que conforme lo consagrado en el articulo 109 de la Constitución Nacional”, alega.

El caso es insólito, tanto para el que dice que es titular del inmueble y para los adjudicados por Indert.