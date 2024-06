Intentan incendiar local de una universidad privada

Según el informe policial, el atentado contra la unidad local de la universidad Leonardo Da Vinci se registró alrededor de las 21:30, cuando una pareja de motociclistas se acercó al edificio y uno de ellos arrojó una botella con combustible, conocida como bomba molotov, contra el blindex. El líquido inflamable explotó y provocó una llamarada, pero el fuego no se propagó ni rompió el vidrio, evitando así mayores daños. Los atacantes, que tenían el rostro cubierto, huyeron rápidamente del lugar.

La Policía ya tiene identificada la motocicleta utilizada en la acción y espera dar con los responsables en las próximas horas. Por el momento, no descarta ninguna hipótesis, desde una venganza personal hasta un intento de extorsión o intimidación a la institución educativa.

La directora de la Unidad, Adriana Torreani, manifestó que están sorprendidos por estos ataques, ya que no tienen ninguna amenaza ni problemas con nadie en la ciudad. Aseguró que cuidan todos los aspectos de la relación con la comunidad y con las personas que trabajan o trabajaron en la institución. “Los que salieron, fueron en buenos términos, ya sean funcionarios o docentes, ni con alumnos tampoco tenemos problemas”, afirmó.

No obstante, recordó que, al poco tiempo de instalarse en la ciudad, tuvieron algún tipo de enfrentamiento con una universidad ilegal o “mau”, que buscaba captar a sus estudiantes, pero que no tuvo éxito. Resaltó que el modus operandi de los ilegales era contratar a estudiantes de Da Vinci para reclutar a otros y llevarlos a su institución, pero que no les resultó.

La institución exige que la Policía y el Ministerio Público encuentren y castiguen a los responsables para evitar que la ciudad pierda su estatus de ciudad segura ante los brasileños que vienen a estudiar en la frontera, permitiendo que las casas de estudios generen cientos de puestos de trabajo en la zona.