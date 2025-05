Familiares denuncian desaparición de un paciente del Hospital Psiquiátrico

Iván Otazú, de 36 años, se encuentra desaparecido tras presuntamente haberse fugado del Hospital Psiquiátrico de Asunción, según denunció su madre, Leandra Cardozo de Otazú. La familia, oriunda de la ciudad de Pilar, se encuentra profundamente preocupada por el paradero del hombre, quien se encontraba bajo tratamiento médico con medicamentos controlados.

Cardozo relató que en la madrugada del jueves recibió una llamada desde el centro asistencial, donde le informaron que su hijo se había fugado.

“Me llama mucho la atención esta situación, porque acá entra la responsabilidad de ellos. No sabemos qué le pasó, no sabemos si sufrió algún tipo de maltrato. Yo estoy realmente muy preocupada”, expresó la madre en contacto con medios de prensa.

Denuncia formal y pedido de ayuda

Según indicó, el hospital no brindó mayores detalles sobre las circunstancias de la desaparición. La mujer radicó la denuncia formal por extravío de persona en la Comisaría 19ª de Asunción.

La madre destacó que su hijo no conoce la zona, no posee documentos de identidad, ni medios para comunicarse, lo que dificulta aún más su localización. Ante esta situación, la familia solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.

Asimismo, instan a las autoridades a intensificar la búsqueda y esclarecer cómo se produjo la presunta fuga del paciente del centro médico bajo supervisión estatal.