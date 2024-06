Llegada del rally debía ser en la Costanera pero la Municipalidad pidió casi G. 50 millones, indican

La rampa de llegada del 49º Transchaco Rally será en el Comité Olímpico Paraguayo (COP) y no así en la Costanera Norte como originalmente se pretendía ya que los organizadores incluso contaban con un permiso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para hacerlo, según refirió Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva del TACPY.

“Queríamos hacer en la Costanera Norte donde hay un parque lineal muy lindo y que todavía no se inauguró; la ministra (Claudia Centurión, MOPC) nos cedió gentilmente hacer ahí sin molestar a nadie porque la Costanera iba a continuar normalmente”, indicó.

Pero esto no pudo concretarse porque según Molas, la Municipalidad de Asunción -administrada por Óscar “Nenecho” Rodríguez- solicitó G. 48 millones para estar dos horas en el lugar en un concepto de un “canon” cuyo origen o concepto aseguró desconocer.

“Nosotros tenemos el permiso por nota del MOPC pero no queremos crear problemas y felizmente el señor Camilo Pérez nos ofreció el comité; ese es el tipo de gente que necesitamos porque nuestro rally es de interés nacional, deportivo y turístico. Con todo lo que se está consiguiendo tener una suerte de tranca es algo que no entiendo. Yo no tengo problemas en pagar un canon para usar pero 50 millones prefiero utilizar en reforzar mi sistema de seguridad para que nuestro rally sea más seguro”, indicó.

Mundial de Rally no interrumpirá competencia

Por otra parte, el directivo del Touring detalló que la competencia nacional no será interrumpida cuando se realice el Mundial de Rally en Paraguay, cuyo mes adelantó que podría ser en septiembre del próximo año y también enfatizó que este evento podría dejar un ingreso de 40 a 60 millones de dólares al país.

“En el primer año, el 2025, van a poder correr los autos homologados de rally y no otros; solo los mundialistas y autos que están acá de generación nueva, los autos R pero no se interrumpe el transchaco ni el campeonato”, indicó.

