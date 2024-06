Video: así recibieron a Aye Alfonso al llegar a Paraguay

La cantante paraguaya Aye Alfonso, ganadora de la reciente temporada de Factor X en España, regresó hoy al país, luego de emocionantes días de trámites para grabar con el sello Universal Music. Llegó al Silvio Pettirossi cerca de las 9:30.

Tuvo una emocionante bienvenida, con el acompañamiento de sus seres queridos, artistas y bailarines, además de parte del personal aeroportuario. Fue recibida por aplausos y al ritmo de la polca.

En medio de la emoción, con una bandera paraguaya en la espalda, bailó y agradeció el cálido recibimiento. Además, autoridades nacionales le entregaron un ramo de flores y piezas artísticas elaboradas en su honor.

Aye ya tiene un club de fans y antes de venir a Paraguay compartió con un grupo de seguidores en la Plaza de Chamberí de la ciudad de Madrid, España. Iba a brindar un espectáculo el martes en ese punto, pero tuvo que suspenderse por la lluvia.

Además, tras ganar factor X, la cantante ya empezó a trabajar con Universal Music Spain y anunció en sus redes sociales que “se vienen muchas sorpresas”.

Esto dijo Aye Alfonso al llegar a Paraguay

En la explanada del Aeropuerto, se montó un escenario en el cual Aye agradeció todo el acompañamiento y brindó un pequeño espectáculo.

“Realmente, no me va a alcanzar la vida... todo el amor y el apoyo que me dan... así que muchísimas gracias”, señaló emocionada.

Además, confirmó que está trabajando en muchos proyectos. “Se vienen muchas sorpresas, se vienen muchas cosas grandes y a seguir dejando a nuestro querido Paraguay bien en alto, con nuestra música paraguaya, con nuestro folklore”, expresó, para luego cantar unas estrofas de 13 Tuyutí.

Aye Alfonso estará en la Expo 2024

La Expo de Mariano Roque Alonso este año arrancará el 6 de julio y una de las artistas confirmadas es precisamente Aye Alfonso. La cantante se presentará en el Ruedo Central el viernes 19 de julio.

“No faltes. Vamos a cantar y a bailar todos juntos ¡Ahí nos vemos!”, expresó la cantante de 21 años, en un vídeo compartido por la organización de la Expo.

