Caacupé: monseñor Valenzuela instó a los feligreses a no ser indiferentes con la justicia

Monseñor Ricardo Valenzuela ofició la santa misa en el santuario de Caacupé. Durante su prédica resaltó que todos los cristianos debemos luchar con fuerza para construir lo que tanto anhelamos: “Ese Paraguay más humano, más fraterno”.

“Cristo nos pide que no seamos indiferentes a la justicia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor, y para esto es realmente necesario que alejemos de nuestra vida la falsa ideología que proclame e invite a la violencia y al odio”, dijo.

Asimismo, indicó que las personas siempre tienen que recordar que la violencia solo va a engendrar más violencia y que el amor vencerá siempre.

“El futuro de la paz y la justicia pasa por las manos de Cristo y surge desde el corazón. Sean protagonistas del cambio. Debemos construir una sociedad más justa, más fraterna, más sana”, subrayó.

No debilitar la fe

En otro momento de su alocución, monseñor Valenzuela añadió que no hay que debilitar la fe. “Estemos atentos a no permitir que se debilite en nosotros nuestra fe. No nos olvidemos de Dios y de su presencia, que nos invita a apostar por su gracia”, expresó.

Recordó a los presentes que está en juego la suerte del hombre en la humanidad. Como lo dijo el Papa Juan Pablo II: “El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse en contra de él si no sigue sus enseñanzas. Tenemos que luchar contra el pecado, contra las fuerzas del mal en todas sus formas”, señaló el obispo.

También mencionó que a todos nos afecta el pecado personal que se encuentra dentro y arraiga sobre todo en nuestra conciencia, que a medida que se pierde el sentido de Dios lo perdemos todo.

“Tenemos que luchar contra el pecado por la fe y por la dignidad del hombre. Tenemos que vencer al pecado mediante la curación de Dios”, instó.

“El mensaje principal que hoy en día tenemos que tener en cuenta es buscar a Cristo, que Él sea la piedra angular de nuestra vida y de todo. No puede haber un auténtico crecimiento humano en la paz y en la justicia si es que Cristo no se hace presente con toda su fuerza salvadora en nuestra existencia”, puntualizó monseñor Valenzuela.

En la jornada se pudo observar una importante concurrencia de visitantes que acudieron a la basílica. Estuvieron presentes delegaciones de Ciudad del Este, Itapúa, Luque, Ñemby, Ypané, Coronel Oviedo y San Estanislao.

La animación de canciones religiosas estuvo a cargo de la Comunidad Redes de San Lorenzo.