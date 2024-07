Prórroga de mandato de intendentes y concejales es cortina de humo, afirman

“No creo que ese proyecto avance, es algo que no tiene posibilidad, existen versiones, pero entiendo que más bien parece una cortina de humo y que en realidad existen otras cuestiones detrás de todo”, explicó el ejecutivo comunal.

Lea más: Creo perfiles falsos para hostigar sistemáticamente a su expareja/

Asimismo, alertó de una estrategia de desviar la atención de la realidad que atraviesa el Paraguay. “Actualmente la inseguridad es tremenda y preocupante, están ocurriendo asaltos diariamente y la inversión realizada desde el Gobierno nacional no se percibe; lanzaron a la calle una gran cantidad de efectivos policiales, el presidente de la República Santiago Peña en su informe habla de inversiones de US$ 500 millones, pero los asaltos, el narcotráfico, el crimen organizado abundan y no se ve acciones reales que den seguridad a la ciudadanía”, indicó.

Por otro lado, dijo que en los primeros seis meses del 2024 su administración tuvo el acompañamiento de la ciudadanía con el pago de sus impuestos, gracias a ello Santa Rosa, Misiones, es uno de los pocos distritos que esta al día con respecto al pago de salarios, dietas a concejales. Agregó que con mucho esfuerzo se está en fecha con el pago de las deudas heredadas de la administración anterior con la ANDE y la Caja de Jubilación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que va del año el municipio recibió del Gobierno central un desembolso aproximado de G. 1.000 millones en concepto de Royalties – Fonacide correspondiente a enero, febrero y marzo. Actualmente, se aguarda la llegada de otras transferencias teniendo en cuenta los US$ 100 millones que ingresaron al Ministerio de Hacienda desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de los cuales en el 50% debe ser destinado a las gobernaciones y municipios del país.

Lea más: Citan a indagatorias a los exministros de Mario Abdo/