Docentes de Ñeembucú marchan en protesta contra el proyecto de ley del servicio civil

Los docentes realizaron una marcha pacífica por el centro de la ciudad de Pilar hasta la cabecera del puente del arroyo Ñeembucú. Después de permanecer varios minutos en el lugar, los manifestantes decidieron continuar su marcha hacia la emblemática Plaza de los Héroes de la ciudad.

Los docentes demostraron el descontento ante un proyecto de ley que consideran injusto y perjudicial para su profesión y derechos.

La presidenta de la Asociación de Educadores de Ñeembucú, Manuela González, expresó su preocupación por el proyecto de Ley del Servicio Civil que pretende implementar el Gobierno Nacional. La docente afirmó que “es una pena lo que el Gobierno pretende hacer con los docentes”. Añadió que este proyecto de ley atenta contra los derechos constitucionales del docente, como la estabilidad laboral, el derecho al acceso a la carrera y el derecho a reclamar.

La docente explicó que el proyecto de ley pretende eliminar el derecho a la huelga, suprimiendo las organizaciones sindicales. Además, explicó que el proyecto propone la realización de exámenes anuales a los docentes, y aquellos que no aprueben quedarían fuera del plantel sin ningún beneficio.

“Es el colmo cómo este Gobierno quebranta a los docentes de esta manera. Nosotros deberíamos ir tranquilos a nuestras casas en estas vacaciones para regresar con más energía, pero ahora debemos cargar sobre nuestro hombro esta preocupación”, afirmó.

Manuela González indicó que no bajarán los brazos en caso de que no haya un acuerdo en la fecha. “Si no llegamos a un acuerdo con las autoridades nacionales seguiremos con las movilizaciones mañana viernes”, refirió.

Pidió disculpas a los alumnos porque los docentes no están en las aulas, aunque expresó que al mismo tiempo la medida de presión es una enseñanza para los estudiantes de cómo defender sus derechos cuando intentan pisotear sus derechos.

“Chicos, hoy sus maestras están en las calles porque están queriendo pisotear nuestros derechos y cuando esto pasa tenemos que sacudirnos para decir que no estamos de acuerdo con lo que pretenden hacer con nosotros”, expresó la profesora González.