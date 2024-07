Feipar asegura que libros de “12 Ciencias” del MEC no están adecuados a la realidad cultural y social del país

El MEC está en proceso de implementación del plan piloto del proyecto “12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Escuela”. Consiste en la aplicación de nuevos libros educativos para el nivel inicial y media del sistema educativo paraguayo.

La organización Familias por la Educación Integral en Paraguay (Feipar) realizó un análisis exprés sobre los libros del primer grado (6 a 7 años), segundo grado (7 a 8 años) y el libro 3 que corresponde al tercer grado (8 a 9 años).

Feipar asegura que los libros no están basados en estudios científicos, sino que están fundamentados a la metafísica de nuestro país. A través de un comunicado, anuncia que “ignora evidencia científica sobre procesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados a la sexualidad y a la afectividad humana y privilegia conceptos y creencias pertenecientes a la metafísica, que no se corresponden con un material de educación de la sexualidad”.

Una de las representantes de Feipar, Adriana Closs, manifestó que el MEC ocultó por mucho tiempo los libros que se buscan implementar con 12 Ciencias y que, en los últimos días, la organización pudo acceder a tres libros para realizar un análisis exprés de los materiales de didácticos. Señaló que los libros no fueron adaptados a la interculturalidad de nuestro país, no tiene ni una palabra en guaraní o en jopara y los nombres de los personajes no son comunes en Paraguay. Dijo que las historias que se presentan en los libros corresponden a otros países y culturas que no reflejan la realidad de nuestra sociedad.

Indicó que los contenidos educativos sobre la sexualidad no son adecuados y explícitos para los alumnos. Aseguró que los libros cuentan con un fuerte contenido ideológico conservador, fundamentalista y religioso. Comentó que los libros ni siquiera son claros en la explicación de los genitales del cuerpo humano.

Añadió que el MEC está manejando el tema de manera hermética y que no es claro en la elaboración del libro y la forma en que se busca implementar el material didáctico.

“Pro vida y familia”

Sobre la socialización del material didáctico, la directora departamental del MEC, Perla Argüello, dijo que los libros fueron evaluados por diferentes grupos y especialistas técnicas y sociales y están elaborados con base en las normas y leyes de nuestro país. Indicó que con los libros de 12 Ciencias se busca hacer entender a los estudiantes que las personas nacen de la unión de un hombre y una mujer y que de esa manera existe la reproducción humana.

En cuanto a las enseñanzas referente a los genitales o aparatos reproductores del hombre y la mujer, indicó que se tiene un especial cuidado con los niños y que solo se les brindan conocimientos necesarios según la edad de cada estudiante. Señaló que los niños tienen un proceso de desarrollo que debe ser respetado y que eso consiste en que ellos mismos se autodescubran, como por ejemplo mirándose a través de un espejo.

Lo cierto y lo concreto es que el proyecto de 12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Escuela está un plan piloto de su ejecución y existen varios puntos que aún deben ser modificados para estar ajustado a nuestra realidad.