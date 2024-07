Ministerio de Salud interviene clínica no habilitada en Asunción

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) intervino hoy la clínica llamada “Oropallo, Institute of Genetics and Pressure Medicine”. Este instituto, ubicado en la intersección de las calles Papa Juan XXIII y Juan Max Boetner en Asunción, es dirigido por el presunto médico y científico investigador Libero A. Oropallo.

Debido a una denuncia, la Dirección General de Control de Profesionales y Establecimientos de la Salud, dependiente del MSPBS, se presentó en el lugar para verificar el funcionamiento de la clínica. El abogado Gabriel Ortiz señaló que durante la inspección no se encontró a Oropallo en el lugar.

Según medios de comunicación, el representante de este instituto ofrece tratamientos a destacados futbolistas como Lionel Messi y Luis Suárez, y se le atribuye un controversial tratamiento de rejuvenecimiento “eterno”.

“Nos atendió una persona que no pudo brindar mucha información, y no encontramos ninguna documentación de habilitación. Hicimos un cruce de datos con nuestra base y confirmamos que no hay trámites en proceso para habilitar esta clínica”, explicó Ortiz. “Efectivamente, no está habilitada”.

Aparentemente, la clínica ofrece tratamientos genéticos, lo cual requiere una estricta regulación y documentación. “Para la habilitación de un consultorio, se necesita no solo la información de los profesionales, sino también los procedimientos que realizan”, añadió Ortiz.

La abogada Liz Martínez agregó que, aunque aparentemente atiende un profesional médico de nombre Libero Antonio Oropallo, el Ministerio de Salud no tiene registros que lo habiliten para ejercer en el país. “No cuenta con registro profesional en Paraguay”, afirmó Martínez.

La información recabada fue remitida a la Dirección General de Asesoría Jurídica del MSPBS para iniciar una investigación y el correspondiente sumario.

En su página web, Libero A. Oropallo presenta una extensa trayectoria en la medicina, con estudios e investigaciones en Italia, Francia, Argentina, Canadá y otros países.