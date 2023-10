Salud Mental: denuncian a centro de rehabilitación privado por falta de médicos, psiquiatras y enfermeros

César Olmedo es un joven de 31 años que el martes último fue rescatado de un irregular establecimiento de rehabilitación, donde había sido internado por sus padres. El sitio, ubicado en Lambaré, se llama Grupo de Apoyo a Adictos y Codependientes (GAAC), según la denuncia que realizó Olmedo a ABC.

El joven, quien vivió en el sitio durante 40 días, contó que el lugar -que cobra G. 3.000.000 por la internación mensual- está plagado de irregularidades y pide su urgente intervención. Refiere que en el sitio no hay médicos, psiquiatras, enfermeros o personal de limpieza siquiera y que son los internos con más años de estadía los que se encargan de custodiar a los recién ingresados.

“Un mes y diez días estuve ahí, hasta que me rescataron. Mi pareja acudió a mi ayuda. Fue mi papá y mi hermana quienes me ingresaron a ese lugar por un problema familiar. Fue la primera vez que estuve internado por consumir”, dijo Olmedo.

El joven refiere que su internación se debió a una situación que tuvo que ver con su hermana y no a su adicción a la cocaína, ya que, asegura, su dependencia a las drogas, que inició hace unos diez años, está controlada.

“Consumía casualmente y no había una orden de ningún psiquiatra o un juez para que me lleven a ese lugar. Ella (su hermana) perdió la custodia de su hija y se desesperó porque yo iba a testificar en su contra”, contó César.

Salud mental: centro cobra G. 3.000.000, pero internos desayunan cocido con leche cortada

El joven refirió que pese al millonario pago realizado cada mes, el lugar ni siquiera ofrece alimentación decente para los 20 internados que se albergan allí.

“La comida es muy precaria. Gracias a Dios teníamos un cocido por lo menos, pero a veces no se tomaba, porque se hacía con leche cortada. El almuerzo tampoco es bueno, siempre utilizan carne molida; con tres paquetes ya dan de comer a todos, mientras que por cada internado ellos cobran G. 3.000.000 al mes”, reclamó.

César contó que su padre -quien lo visitaba regularmente- también le acercaba algunos alimentos. No obstante, estos eran saqueados antes de llegar a su destinatario.

“Ya sea el guardia o los encargados del lugar, que eran mis propios compañeros internados, se quedaban con casi toda la provista que me llevaban. Mis papás no me creían lo que les contaba, decían que yo inventaba solo por querer salir de ahí”, recordó César.

Presunta dueña de establecimiento tendría antecedentes

Según el denunciante, la dueña del lugar sería una persona de nombre Natalia Barrios. Conforme al archivo de ABC, Barrios ya fue sometida a investigación en abril pasado, luego de que el Ministerio Público allanara y clausurara un centro de rehabilitación de adicciones.

Del sitio fueron rescatadas 18 personas y una importante cantidad de fármacos antipsicóticos de venta controlada. Barrios había sido imputada por los presuntos delitos de estafa y privación ilegítima de libertad. “Ella va todas las tardes para darnos quetia (quetiapina) para dormir. A todos dan el mismo remedio, solo por dar, sin receta. Es una droga que te tumba. Yo llegué a tomar solo una vez, yo mismo pedí porque no podía dormir más, pero me hizo muy mal, es fuertísimo”, contó.

Internado con crisis es derivado al Hospital Psiquiátrico

El denunciante contó también que durante su estadía en GAAC le tocó presenciar el traslado de su compañero de habitación hasta el Hospital Psiquiátrico, tras sufrir una crisis de ansiedad. Actualmente, el establecimiento de salud mental dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSBPS) está siendo investigado por irregularidades y denuncias de maltratos, tortura y abuso sexual.

“Él volvió de ese lugar transformado y contó todo lo mal que pasó estando ahí. Le maltrataron, le jugaron todo”, afirmó César.

Según dijo el denunciante, su compañero de habitación le contó que hasta quisieron abusar de él. “El personal de ahí le maltrató mucho, según me dijo, y fueron otros pacientes los que le tocaron y quisieron abusar de él”, afirmó.

El joven denunciante se presentó esta mañana ante la Fiscalía de Derechos Humanos, ubicado sobre la avenida José Félix Bogado de Lambaré, para formalizar su denuncia.

Aseguró que realizó la acusación formal considerando que en el lugar hay muchas personas que están siendo tratadas inhumanamente, que no solo requieren atención médica de calidad, sino también salir de ese lugar en donde la salud mental del internado está en peligro.