Pacientes oncológicos lamentan que no reciban medicamentos y que haya dinero para “un quincho de oro en el Congreso”

María Estela Galeano, la presidenta de Apacmafa, expresó que hay pacientes que no reciben quimioterapia porque no tienen los medicamentos. El grupo se dirigió al presidente Santiago Peña, a la ministra Teresa Barán, al Dr. Raúl Doria tratando de llegar a sus corazones.

Y con sentimiento añadió, “es tan fácil decir `no hay medicamentos´, mientras ellos están inaugurando un quincho de oro de millones de dólares”.

“Imaginate lo que es estar con cáncer de mama, colon, hay pacientes que no se hicieron tres quimioterapias por falta de remedios”, denunció.

“Es muy triste porque hay pacientes jóvenes que están diagnosticadas con cáncer de mama. Hoy grabamos el video para la ministra Teresa Barán, para que pueda ver las necesidades que tenemos”, señaló.

Admitió, “el director del Hospital Nacional de Itauguá, el Dr. Miguel Ferreira siempre nos ayuda, nos da una mano a pacientes que vienen de distintas partes del país, y cada día se suman más enfermos”.

Pacientes oncológicos están pendientes de la promesa hecha hoy a través de las redes

“Ahora nos avisan que mañana van a traer los medicamentos, pero no estamos seguros, hasta que los tengamos. Los medicamentos vienen al Incan y de ahí se distribuyen al Hospital Nacional de Itauguá”, amplió.

Galeano dijo, “recibimos la llamada y estamos pendientes, mientras que yo no vea, aunque nos dieron su palabra. Lamentablemente teníamos que hacer esto para recibir, si nos quedamos calladas, ¿será que iban a traernos?”, apuntó.

La representante de los pacientes con cáncer se quejó, “es lamentable, pero estamos en Paraguay, siento mucho decir esto porque estamos en esta situación muy dura, dependemos de esos medicamentos”.

Y continuó más adelante, “para mucha gente es un día más, pero para nosotras es un día menos, somos pacientes oncológicos, hombres y mujeres que reciben quimioterapia oral”.

Se cortó el suministro de Filgastrin, Anastrasol, Letrosol, Tamoxifeno, Doxoruvicina, Sitaravina y mucho más que recortaron y no enviaron la cantidad que se pidió, según enumeró.

Pacientes oncológicos recordaron que el cáncer no espera

La presidenta de la Asociación indicó que son 1.708 pacientes hoy en tratamiento en el Hospital Nacional, que tienen que conseguir como sea los medicamentos, traer de Clorinda para que no tengan corte en el tratamiento, porque el cáncer no espera.

“Este es un mensaje para el presidente Santiago Peña, la ministra Teresa Barán, el director del Incan Raúl Doria: “se están recortando los medicamentos, para mí no es repuesta que se está recortando; yo soy una paraguaya que está luchando por su vida”, refirió.

“Yo no sé, no entiendo, el que no llora no mama, el que no grita por su vida muere, eso ocurre con las pacientes con cáncer”, agregó.

“Una vez que yo vea que esos medicamentos están en la farmacia personalmente voy a dar las gracias. Hay una ley 6.266 de la atención integral de una paciente con medicación que debe ser digna en tiempo y forma”, mencionó.

También le dedicó algunas palabras al Dr. Raúl Doria, director del Incan, a quién le pidió que dé un paso al costado si el cargo le queda grande.