UNA: por falta de infraestructura, bajarían plazas para ingreso a la FADA, anuncia decano

Jóvenes deseosos de estudiar una carrera universitaria se presentaron ayer al primer examen de admisión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), tras pasar por un proceso de cuatro meses de preparación de un curso de admisión obligatorio. Para la primera prueba, que consistió en el examen de Creatividad, Morfología y Percepción, se presentaron 452 jóvenes para lograr un lugar en Arquitectura y, 75 para Diseño Industrial.

La cantidad de interesados, sin embargo, era aún mayor. Muchos quedaron fuera durante el proceso de preparación, ya que la asistencia y entrega de trabajos durante el Curso Preparatorio de Admisión (CPA), es obligatoria. En Arquitectura, 48 jóvenes no lograron habilitar para el examen, mientras que en Diseño Industrial, 125 quedaron fuera de la prueba.

El arquitecto José Insfrán Guerrero, decano de la FADA, comentó a ABC que el cupo de 120 plazas para Arquitectura y 40 lugares para Diseño Industrial, incluso sería aún menor para los próximos años. Alegó que lamentablemente esta situación se estaría dando por la falta de infraestructura que padece la FADA y, la retención de alumnos en los primeros semestres de ambas carreras.

“Los exámenes de admisión 2024, se estarán dando cada sábado, porque tenemos un terrible problema de espacio físico. Con el nuevo plan 2022 se abrieron dos turnos, mañana y tarde, las aulas están completamente ocupadas entre semana. Tenemos retención de alumnos en los primeros semestres y estamos estudiando ahora, sin ninguna conclusión aún, si deberían entrar 240 alumnos por año (en Arquitectura)”, comentó.

Examen filtro en Arquitectura, dejó fuera a unos 300 postulantes

El decano recordó que este año, ya presionados por la falta de espacio físico, decidieron implementar un examen filtro para el Curso Preparatorio de Admisión en la carrera de Arquitectura. Es así de unos 800 postulantes, superaron un examen de matemáticas 500 jóvenes, quedando finalmente 452 para el examen de admisión que inició ayer.

“Estamos ya empezando con aquel examen filtro que se realizó para el ingreso al Curso Preparatorio de Admisión, porque ya no podemos; se inscriben 800 a 900 jóvenes y no tenemos el espacio para toda esa gente. En los primeros semestres de la carrera (de Arquitectura), estamos teniendo 250 a 300 alumnos por la retención que hay y, eso no es didáctico”, afirmó el decano.

FADA: hay dos exámenes de admisión por año

Cada año, la FADA realiza dos examen de admisión, el primero en julio y, el segundo en diciembre. En cada periodo, ingresan 120 jóvenes a Arquitectura y, 40 a Diseño Industrial.

“El problema es espacio físico, estamos haciendo unos estudios estadísticos sobre qué porcentaje de retención estamos teniendo en los primeros semestres, para entonces llegar a una conclusión sobre qué número de alumnos deberían estar ingresando por año. Hasta que no resolvamos el problema de espacios, creo que los próximos años estarían ingresando menos alumnos”, afirmó el arquitecto.

El decano de la Facultad refirió que en los últimos días inició la construcción de un nuevo espacio para aulas, pero que el proceso de edificación llevaría algunos años, considerando que depende de financiación.

“El lunes inició la construcción de un edificio aulario, vamos a tener 46 aulas más para 1.200 alumnos. Pero es una construcción que inició esta semana y va llevar su tiempo; no por la lentitud del trabajo, sino por los recursos económicos que se deben conseguir para avanzar”, dijo.

El segundo examen de admisión para la FADA será el sábado 13 de julio, con la material de Comunicación Oral y Escrita. Las siguientes material a rendir son Historia, Matemáticas y Física.