Las “12 Ciencias”: ¿cómo es el plan original de educación sexual en el que se va a basar el MEC?

Hace 30 años, un arito en la oreja de un adolescente provocaba espasmos en sus padres. Juan terminaba sus estudios en Inglaterra y volvía a América. Llamó a su padre y le dijo que se preparara porque llegaría con un arito. Su padre casi no contestó. Al día siguiente, se vistió con faldas y fue a buscar a su hijo al aeropuerto... Padre e hijo se miraron. El chico se quitó el aro y listo. No se gritaron ni se insultaron. Juan se ponía el arito cuando su padre no lo veía. Sabía que su papá no solo tenía buen humor, sino que era un hombre “de armas tomar”. (Página 48 – Manual para familias).