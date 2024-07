Hambre Cero: conocidas proveedoras fueron adjudicadas para Asunción, Central y Presidente Hayes

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció hoy la adjudicación de la alimentación escolar para Asunción, Central y Presidente Hayes, en el marco del programa Hambre Cero, que irá desde el 5 de agosto de este año hasta julio del 2027, según informó.

Tras una reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Rojas aseguró que las adjudicaciones ya están publicadas en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero desde la entidad aclararon que los documentos están aún en revisión, por lo que el proceso sigue sin ser publicado en el sitio web.

No obstante, el viceministro de Administración, Raúl Ramírez, confirmó que la adjudicación se dio el viernes. También accedimos a la notificación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a las empresas concursantes.

Hambre Cero: conocida empresa ganó 4 de los 12 lotes

Según el documento, La empresa Comepar S.A. fue adjudicada en los cuatro lotes a los cuales se presentó como única oferente, incluida Asunción, Capiatá e Itauguá, Ñemby, San Antonio y San Lorenzo; además para Lambaré, Limpio, Mariano Roque Alonso y Areguá. En todas estas ciudades la entrega de alimentos será bajo la modalidad de catering.

Comepar S.A. está representada por Antolín Javier Genez Miranda, pero está vinculada al ex presidente del Club Olimpia, Miguel Cardona. Su oferta global, por los 4 lotes, rondaba los US$ 250 millones, más del 65% del valor de la licitación del MDS, que apunta a US$ 370 millones en total, para Asunción, Central y Presidente Hayes.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aclaró que en el caso de Asunción, el programa Hambre Cero iniciará en enero del 2025, porque las empresas todavía tienen contrato vigente hasta noviembre de este año con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Una de las proveedoras en la capital es precisamente Comepar S.A.

Hambre Cero: otras conocidas proveedoras adjudicadas por el MDS

Con los lotes 11 y 12 fue adjudicada la firma Distribuidora Paraguay de Rosa Mabel Capli de Carlson, representada por Carlos Carlson. Se trata de una empresa mimada en la provisión de alimentación escolar en el interior del país, según publicaciones de ABC. Para el programa Hambre Cero, tendrá a su cargo la entrega de alimentación en escuelas de 7 distritos de Presidente Hayes.

Otra compañía muy conocida por ser proveedora de almuerzos y meriendas escolares es Ladero Paraguayo S.A., adjudicada por el MDS para el distrito de Itá, con el lote N° 7. La empresa es representada por Hugo Cáceres y Osvaldo Jean Pujol.

Latin Food S.A., que antes se denominaba Árcangel S.A, tiene la adjudicación del lote 8 para dos distritos de Central; J. Augusto Saldívar e Ypacaraí. Sus representantes son María Isabel Gavilán y Patricio Butteler. Le sigue el Grupo Altair SA, con el lote 9, correspondiente a Guarambaré, Villeta y Nueva Italia. Los representantes de Altair SA son Víctor Mendoza Larroza, Alexander Villafañe y Luis Mendoza Larroza.

Hambre Cero: más firmas adjudicadas para alimentación escolar

Además está Granos y Aceites SA, con el lote 6 (Ypané). La empresa es representada por Nancy Godoy Adorno y Enrique Terwindt. En el lote 2 fue adjudicada, Consorcio de Abastecimiento de Alimentos, de Germán Gómez y Patricia Fernández.

Por último, para el lote 10 ganó la licitación la proveedora Consorcio Más Alimentos (de Quiero Más SRL), representada por Carmen Noemí Corvalán de Ávila, Claudia Kent de Escobar y Carlos Lauro Fuchs.

Hambre Cero: prometen llegar a 618.000 alumnos en lo que resta del año

Además de las adjudicaciones en estos dos departamentos y en Asunción, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró que a través de las gobernaciones tienen la expectativa de alcanzar a 618.000 estudiantes en 90 distritos en total, con el programa Hambre Cero, desde el 5 de agosto de este año.

Para febrero del 2025, Rojas aseguró que el presidente de la República, Santiago Peña, se comprometió a llegar a todas las instituciones educativas del país.

“El presidente ha tomado la decisión de que en febrero del año que viene se llegará al 100% de las escuelas, de las 15 gobernaciones que no han entrado este 2024 en este programa”, aseguró el ministro.

Son 173 los distritos que quedaron fuera de Hambre Cero y que deben ser alcanzados, según la promesa presidencial. La ministra de Salud, María Teresa Barán, dijo que el Ministerio de Salud trabaja para adecuar el almuerzo escolar a las necesidades de los estudiantes. Lo hacen a través del Instituto Nacional de Alimentación (INAN).