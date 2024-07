Guardería donde falleció un niño, tampoco tenía habilitación de la Municipalidad de Asunción

Ayer, martes, un niño de apenas dos años y diez meses falleció ahogado, tras caer a la piscina de la guardería a la que asistía. El jefe de Gabinete, Nelson Mora, explicó hoy a ABC Tv que el lugar no tenía patente ni ningún tipo de habilitación de la Municipalidad de Asunción.

“En este caso en particular, el lugar que se llama en teoría Happy Education Learning Place no cuenta con patente comercial ni licencia. Y la cuenta catastral 154602 y 154603, lo peor de todo es que ni siquiera registra un pedido, es decir, ni siquiera una solicitud habían tramitado. Básicamente, nunca se habían acercado a la municipalidad”, dijo Mora a ABC Tv.

Lea más: Guardería en la que murió un niño no está habilitada, confirma el MEC

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tengo entendido que el MEC también informó que no habían adquirido la habilitación del MEC y ese sería el primer paso para un comercio de esta naturaleza”, añadió el jefe de Gabinete.

Guardería no tenía letrero, ni habilitación ni del MEC ni de la Municipalidad de Asunción

“La fiscalización nunca estuvo en ese lugar. Es decir, como no hay un cartel en frente, la municipalidad no estaba al tanto de que existía esa guardería en ese inmueble”, señaló Mora e instó a los padres a pedir a las guarderías donde dejan a sus hijos, todos los documentos que acrediten su funcionamiento y denuncien en caso de que no existan.

Lea más: Muerte en guardería: Fiscalía analiza imágenes de circuito cerrado

Ya la directora general de Educación Inicial del MEC, Sonia Olmedo, había confirmado que la guardería no estaba habilitada por el Ministerio de Educación y Ciencias; sus responsables ni siquiera habían iniciado el trámite para ello.

El martes, en un descuido de quienes estaban a cargo en la guardería, el niño de dos años y diez meses cayó a la piscina, que no tenía ninguna valla de seguridad. El pequeño fue auxiliado hasta un hospital, pero falleció. La fiscala Natalia Cacavelos investiga el caso.