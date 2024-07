Anuncian “vacío” del MUVH al congreso de multisectorial sobre acceso a vivienda digna

El “Congreso por el derecho a la tierra y la vivienda en Paraguay”, organizado por la multisectorial “Causa Nacional”, se desarrollará este jueves, desde las 07:00, en el Club Fomento de Barrio Obrero, en Asunción.

Los temas a tratar son la regularización y titulación masiva de tierras, así como la apertura de mesa de entrada en el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) para el ingreso de nuevos proyectos de viviendas, según el comunicado compartido.

El presidente de la multisectorial, Pulciano Sánchez, señaló que invitaron a legisladores y autoridades del MUVH, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y otros entes del Estado involucrados en la problemática que abordarán.

Vacío del MUVH al congreso sobre viviendas dignas

Comentó que, pese a que se buscará hallar una solución a la falta de acceso a viviendas, habrá un “vacío” por parte de autoridades del MUVH.

Mencionó que el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, informó que no participará, así como tampoco autoridades de dicho ministerio.

“El ministro del MUVH no vendrá y ni siquiera sus directores. No sé por qué. Acá se busca un recurso de US$ 200 millones para construir las viviendas porque 1.700 se entregó este año y nos peleamos todos. Necesitamos 20 viviendas al año para atajar ese déficit habitacional que crece anualmente”, dijo.

Sánchez mencionó que se espera la presencia del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), y de una comitiva de senadores para las 11:00. La intención es debatir sobre un anteproyecto de ley con respecto a viviendas dignas.

Acceso a tierras

Con relación a la problemática sobre tierras, señaló que “está postergada hace años. Es importante discutir y ver la forma de solucionar, porque se compran las tierras y nunca se regularizan”.

Reveló que, hasta el momento, la única autoridad que confirmó presencia es el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

En el congreso de la multisectorial se espera la presencia de 7.000 personas, según estimó el titular de la agrupación.