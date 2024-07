Santiago Peña lanza oferta de Che Róga Porã bajo la sombra de Horacio Cartes

A casi un año de gobierno, el presidente Santiago Peña presentó ayer la oferta de primera vivienda para la clase media, con precios de alquiler, el programa Che Róga Porã. Se trata de la promesa que hizo en campaña electoral y que ya se encuentra a la vista de la ciudadanía. El evento se desarrolló en el salón de eventos del Paseo La Galería.

En su discurso, Peña destacó las condiciones de financiamiento, que son calificadas como únicas e históricas. El sistema consiste en que aquellos trabajadores, cuyos ingresos oscilen entre uno y cuatro salarios mínimos podrán comprar su futura casa y pagar la cuota del préstamo correspondiente recién al mudarse, y que esa cuota sea a precio de alquiler.

Peña destacó que el programa está dirigido a la gente que no puede pagar la cuota del crédito para la casa propia y tampoco el alquiler y aspira invertir su dinero en su futuro hogar.

La posibilidad de pagar sólo una cuota corresponde a créditos de hasta G. 400 millones, con una tasa de interés del 6,5% y con plazos de hasta 20 y 30 años, recalcó.

Peña pronunció su discurso de ocasión ante el expresidente de la República y titular del Partido Colorado Horacio Cartes, quien se encontraba en el escenario, en medio del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, además de Estela Guillén, de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, entre senadores y otros invitados especiales.

Cartes dijo a ABC que Che Róga Porã, junto con el plan de alimentación escolar Hambre Cero, es emblema del gobierno, además opinar a favor de la ley de control a las ONG’s, con media sanción. Seguidamente recorrio la exposición para observar los stands de las desarrolladoras inmobiliarias y entidades financieras.

Baruja evita dar explicaciones sobre Che Róga Porã

El ministro Juan Carlos Baruja evitó a los periodistas, quienes querían preguntarle sobre la falta de transparencia en la evaluación de los proyectos que presentaron las desarrolladoras inmobiliaras en el marco delproyecdto. Prometió que dará una entrevista luego de recorriese los stands de las firmas participantes, pero desapareció del salón.

En su discurso y en declaraciones ante los medios comentó sobre los efectos positivos de la implementación del programa, tales como la generación de empleos y el efecto “derrame” de los recursos en la economía.

Sin embargo no aclara hasta hoy importantes aspectos de la evaluación a las desarrolladoras que hoy están en vidriera ante la ciudadanía necesitada de comprarse una vivienda, con un plazo de hasta 30 años, quizás la decisión más importante en la vida mucha gente.

Sin respuesta de Baruja ni por vía formal

ABC consultó en reiteradas ocasiones al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) sobre el proceso de autorización a las desarrolladoras para exponer sus ofertas en Che Róga Porã al ministro Juan Carlos Baruja, quien no contestó mensajes ni llamadas, ni agendó una audiencia que fue requerida mediante la Dirección de Comunicación de la institución.

Tampoco respondió vía portal de Acceso a Información Pública (AIP), Expediente N° Nº 83798, ni a través del Ministerio de Justicia (garante de AIP, Decreto N° 4064), con dos expedientes, N° 13.131/24 y N° 14.549/24.

Che Róga Porã: ¿el interesado califica o no si tiene terreno propio?

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) emite mensajes contradictorios en reportes oficiales sobre el programa Che Róga Porã.

En este caso, no está claro si es excluyente o no que el interesado en adquirir su primera vivienda tenga o no un terreno propio para calificar como beneficiario del programa estatal.

En un folleto entregado en la oficina de Che Róga Porã, ubicada sobre la Avda. Mariscal López esquina Brasil, se lee que el interesado no debe tener inmueble edificado, es decir, la persona puede calificar si tiene algún terreno propio, sin importar la ubicación del mismo.

Sin embargo, en el portal de cherogapora.gov.py, se apunta que para postularse formalmente al crédito para algún crédito para la vivienda, en la web se requiere que el postulante jure que no cuenta con ningún inmueble propio.

Finalmente, ante estos dos requisitos, contradictorios, la pregunta que se impone es la siguiente: ¿el interesado califica o no si tiene terreno propio? Se planteó la inquietud a través de la Dirección de Comunicación del MUVH, pero al cierre de esta edición no hubo retorno.

Cabe recordar que las solicitudes son evaluadas por las instituciones financieras intermediarias (IFI), las cuales finalmente decidirán si otorgan o no el préstamo para que la gente pueda pagar por su casa propia el valor de un alquiler.

Los créditos van dirigidos a gente cuyos ingresos oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos, se había destacado principalmente.