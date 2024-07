Falla de Microsoft no afectó a instituciones públicas, según Mitic

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike causó una falla en miles de computadoras con el popular sistema operativo de Microsoft, Windows, con los “pantallazos azules” y la imposibilidad de utilizar las computadoras o equipos involucrados a lo largo del mundo.

Sobre este caso, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, explicó que esta falla se presenta más en todo tipo de plataformas corporativas, industriales o de empresas de gran envergadura que cuentan con este “sistema centralizado de actualizaciones” de manera automática para Windows.

“De momento no tenemos ningún reporte de falla que se haya dado; esto viene a raíz de un sistema de Crowdstrike que administra las actualizaciones y la falla en realidad afecta al sistema operativo Windows, MAC y Linux no fueron afectados. La gente usualmente no va a tener esta afectación y no tenemos ningún reporte ni del sector privado ni público”, indicó.

Asimismo, detalló que pese al “pánico” en aeropuertos de distintos países, en el caso del Silvio Pettirossi, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) aparentemente no reportó inconvenientes, así como tampoco otras instituciones públicas, según Villate.

Agenda digital del Mitic

Por otra parte, el ministro apuntó que la institución a su cargo avanza con la prevista “Agenda Mitic” para aumentar la conectividad y digitalización de documentación o trámites a lo largo del país.

“El Mitic se crea en el 2018 y hasta que se acomoda hubo una pandemia y tres ministros que tuvieron improntas diferentes. Todo este proceso hizo que le sea mucho más lento llevar esta gestión y lastimosamente con un presidente que no tenía una prioridad hacia la digitalización, yo estaba en el sector privado y no sentía ese impulso”, indicó en referencia al gobierno de Mario Abdo Benítez, aunque sin mencionarlo.

