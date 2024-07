Terminan las vacaciones: docentes volverán a clases en crispación con el Gobierno

Este lunes, en el primer día de clases tras las vacaciones de invierno, diez sindicatos de docentes mantendrán una reunión con las autoridades en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Le exigirán al ministro de Educación, Luis Ramírez, explicaciones sobre la filtración de las pruebas del concurso docente suspendido por este hecho, el lunes pasado.

Los gremios consideran el fiasco del concurso como una negligencia en la gestión del MEC. Ante este panorama, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) exigieron al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue por su cuenta la filtración de los exámenes.

“Es mínimamente una negligencia lo que pasó con el concurso. Se filtró la prueba, suspendieron y 56.000 compañeros quedaron sin poder rendir para acceder al banco de datos”, lamentó Rafael Resquin, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Los sindicatos además le exigen al MEC, como última instancia, organizar nuevamente las pruebas para la segunda semana de agosto o, como máximo, en setiembre. La suspensión de los exámenes causó la crispación e indignación de los profesores en general con el MEC. Los maestros se manifestaron a través de las redes sociales en distintos puntos del país.

Ante presión de los gremios, MEC presentó su propio pedido al Ministerio Público

Ante la presión de los gremios, y recién cuatro días después de la supuesta filtración, el MEC anunció el viernes por la noche que pidió igualmente la intervención de la Fiscalía General del Estado en el asunto.

“En la presentación ante la referida instancia judicial, la cartera educativa comunica la presunta comisión de hechos punibles de apropiación, hurto, revelación de secretos de servicio y difusión de objetos secretos, figuras que se encuentran contempladas en el Código Penal Paraguayo, que motivaron la suspensión de la mencionada prueba, solicitando el inicio de una investigación”, indica la nota.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, sin embargo, había dicho días atrás que en un período de 30 días podrían concluir las investigaciones internas sobre las presuntas filtraciones de los exámenes, que se dieron en el interior del país.

“Yo me comprometo a organizar de vuelta el concurso antes de fin de año, porque ahora se da otra dinámica que no teníamos en vacaciones. En algunos distritos teníamos previsto usar hasta 11 instituciones educativas, pero ahora con clases tenemos que ver otra salida”, había señalado tras la suspensión de los exámenes.

Por otro lado, el martes, los gremios de educadores retoman las conversaciones con el gobierno por el proyecto de ley de la carrera civil.

Tras llegar a un acuerdo parcial antes de las vacaciones, los maestros desactivaron la posibilidad de no regresar a clases este lunes, pero no se cierran a la posibilidad de nuevos paros en caso de que no avancen en las negociaciones con las autoridades.

Los docentes ya habían decretado paro nacional y suspendieron las clases dos días antes del inicio de las vacaciones de invierno, el 4 y 5 de julio.

En ese entonces, el acuerdo con el Gobierno había llegado luego de que los parlamentarios se comprometieran a no tratar esta iniciativa durante las vacaciones de invierno. Además, por acordar algunos cambios, como excluir a la educación de los servicios imprescindibles y no promover concursos públicos “punitivos”.