Otra denuncia tras muerte en IPS: “el sistema está podrido, es desastrozo y lamentable”

Nuevamente se producen quejas por la atención que dan en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS). La hermana de una paciente lamentó la manera en que su hermana fue atendida luego de una endoscopía que le hicieron por la reaparición de una piedra en la vesícula.

Lucila Careaga relató en ABC AM 730 que la cirugía fue en el Hospital Central del IPS, pero después, su hermana fue internada en Ingavi. “Desde el 10 de abril, ella salió con mucho dolor. Un médico les dijo que es un proceso normal de siete días luego de la intervención. Al día siguiente amaneció un poco mejor del dolor pero no del todo, porque su estado fue empeorando”, explicó.

La preocupación de la familiar comenzó en una mañana cuando la observó que parecía agitada en su manera de respirar. Lucila fue a la enfermería a avisar. Una enfermera la miró y no dijo nada y posteriormente se agitó más. Tampoco tuvieron el informe médico tras la recorrida. Además, la afectada no orinaba y no mejoraba.

Denuncia una atención al que calificó de miserable

“Queremos denunciar la atención miserable en todo ese tiempo. Un médico apareció (los que estaban parecían residentes) no hizo preguntas, se paraba y solo esperaba que se le hable”, comentó.

Comentó que el doctor ordenó una tomografía y ya veía a su hermana débil. “La colocaron en una fila en silla de ruedas y estaban frente a ella al menos 30 personas. “Mi hermana no puede esperar. Le reclamé que se adelante. Toda la tarde nos decían que el médico `ya va a venir, está de reunión` y recién a las 18:00 llegó uno”, manifestó en medio de una rabia.

Agregó que a las 17:00, recién le habían medido la saturación y a las 18:00 le colocaron una sonda. “Las enfermeras nos trataban de exagerados. Al día siguiente ella falleció estando en terapia”, dijo acongojada. “La mala atención es grave y además, solo nuestra palabra es la prueba, no tenemos registrado el comportamiento, no es justo que tengamos que callarnos ante algo que es cosa de todos los días”, resaltó.

Pidió las autoridades que se den cuenta que el IPS tocó fondo hace mucho. “No queremos que jueguen más con las vidas de las personas. Se manejan como si no tratan a seres humanos, son unos insensibles, el sistema está podrido, es desastroso y el servicio lamentable”. La fallecida que tenía 52 años dejó cuatro hijos, un esposo y a sus padres.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía y aguarda que haya resultados.