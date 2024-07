“No soy parte de la denuncia ni víctima”, dice Retamozo ante caso fiscal Said

La denuncia de presunto millonario robo a las arcas del Estado desde la Administración Nacional de Aduanas y Puertos (ANNP) fue presentada en el 2018 luego del informe de una auditoría, indica el denunciante, que en ese momento era titular del mencionado ente.

Ramón Retamozo manifestó que la denuncia se realizó el 24 de octubre del 2018 por el robo de G. 2.100 millones con una ampliación en enero del 2019, ya que las pruebas habrían totalizado una suma superior a G. 5.300 millones.

Aseguró que todas las terminales del país fueron auditadas en base a informaciones de que en Pedro Juan Caballero y Villeta se cometía fraude “asquerosamente”, lo que se comprobó a través de la mencionada auditoría.

Enjuiciamiento del fiscal Luis Said

Explica que él (Retamozo) no es parte de la denuncia ni tampoco víctima, por lo que no ve que esté mal que haya votado, en su carácter de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a favor de que el fiscal Said sea enjuiciado.

“Luis Said me acusa de que soy juez y parte, pero yo no soy. Yo presenté un pedido en marzo del 2023 para que se haga una investigación en el JEM, se pidió informe”, manifestó.

También comentó que él fue el encargado de realizar la trazabilidad del fraude, por lo que considera que las pruebas son irrefutables y sigue cuestionando la supuesta inacción de Luis Said.

Fiscala del caso dice que denuncia es compleja

Por su parte, la actual fiscala del caso, Belinda Bobadilla, indicó que se trata de una investigación compleja por la envergadura del caso y la cantidad de documentos a ser verificados.

Se libró oficio a 398 empresas relacionadas a tres mil facturas con unos nueve mil despachos aduaneros, muchos de ellos conteniendo varios ítems. Algunas solicitaron prórrogas, mientras otras ya se encuentran bajo apercibimiento.