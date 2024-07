Caso Luis Said: fiscala califica de compleja la denuncia presentada por Retamozo

El caso de la denuncia presentada por el entonces titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) Ramón Retamozo fue atendido primeramente por el fiscal Luis Said y actualmente se encuentra en manos de la agente del Ministerio Público Belinda Bobadilla, quien lo catalogó de complejo por presuntos errores incluidos en la denuncia.

Explica que se trata de una causa sumamente grande y que al hacer la denuncia la “cabeza” de Puertos incluyó el análisis de la cuantificación de perjuicio patrimonial que no ingresó a las arcas del Estado, pero además también la de los puertos privados, lo que es considerado un error.

“En este sentido se pagan sumas de dinero en concepto de impuestos y almacenamientos, entre otros, pero lo que ingresa por puertos privados no va a favor del Estado. El trabajo comenzó por discriminar cuáles eran esos puertos privados”, indicó.

Casi 400 empresas involucradas

La agente fiscal confirmó que dentro del marco de la mencionada investigación se libró oficio a 398 empresas relacionadas a tres mil facturas con unos nueve mil despachos aduaneros, muchos de ellos conteniendo varios ítems.

“Las modalidades denunciadas consistían en el pago de espacios aduaneros por G. 100 millones y paralelamente el funcionario que recibía la suma de dinero y rendía a su superior también emitía una factura por un monto menor”, indicó.

Agregó que no se realizan las diligencias por parte del Ministerio Público porque se siguen aguardando los documentos de las empresas. Algunas solicitaron prórrogas, mientras que otras ya se encuentran bajo apercibimiento.

También dijo que sería muy mal trabajo haber imputado de inmediato porque la diligencia lleva su tiempo, teniendo en cuenta el volumen de los documentos y el plazo establecido para la entrega de los mismos.

No cuentan con condiciones técnicas ni humanas

Bobadilla no descarta que ella también pueda ser enjuiciada como su colega Luis Said por no “acelerar” la investigación.

Indicó que no se cuenta con las condiciones técnicas ni humanas suficientes para realizar ese tipo de trabajo.